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巴菲特開股東大會…全球市值前20名單發生巨大變化 日本超慘

聯合新聞網／ 天下文化出版
「股神」巴菲特。美聯社
「股神」巴菲特。美聯社

針對二八定律，柏基投資做過一項研究，總結資本市場「常勝將軍」：股票市場報酬率最高的公司所具備的特點：

二〇二一年巴菲特在股東大會上提到，過去三十年全球市值前二十的公司名單發生巨大變化：三十年前主要是日本企業（如東芝、Nissan以及一些銀行），但如今市值前二十大公司當中，幾乎沒有日本企業。

本文出自《投資的底層邏輯》
本文出自《投資的底層邏輯》
現在市值超高的企業多為網路新興企業，如Meta、亞馬遜、阿里巴巴和騰訊等。

但是，人們在多年前並沒有投資這類公司的勇氣，騰訊的創辦人馬化騰甚至曾一度想以低價出售公司。

對馬化騰來說，聊天軟體QQ雖然短期內累積大量用戶，但當時他並沒有找到將用戶註冊量轉為現金流的方法。

一段時間後，騰訊的資金鏈瀕臨斷裂，馬化騰想出售QQ以緩解公司的現金流壓力。

馬化騰後來回憶起當時的情景時說，想賣掉即時通訊軟體OICQ，但賣了好多次沒賣掉，還差一點將OICQ以人民幣六十萬元賣人。

持續碰壁之後，「幸運之神」終於降臨，投資公司IDG與李澤楷分別向騰訊注入一百一十萬美元資金，各獲取騰訊二○％的股權，降低騰訊的資金鏈斷裂風險。

故事到這裡還沒結束。兩年後，李澤楷和IDG決定將股份賣給南非投資公司MIH，當時李澤楷以一千二百六十萬美元的價格賣出自己持有的騰訊股票。

對李澤楷來說，雖然這次投資獲得十倍以上的回報，但是如果他一直持股到今天，華人首富可能是他本人而不是李嘉誠，不免讓人感慨。

可見，由於對新技術缺乏認識，投資人往往無法在早期辨識出具有非凡成長潛力的企業。

只有以豁達的心態不斷學習並擁抱新技術，尋找可靠的團隊，長期堅持下去，才能成功。

（本文出自《投資的底層邏輯》作者：陳超)

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