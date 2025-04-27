數千家創投機構30多年平均報酬率出爐 標普五百指數基金成參考指標

美國知名的投資顧問公司康橋匯世（Cambridge Associates）研究數千家創投機構過去三十多年的報酬率後得出結論，創投機構的平均報酬和標普五百指數基金大致接近，只有頂尖創投機構的報酬率才會優於標普五百指數基金的報酬率。

一方面，非完全效率市場有嚴重的倖存者偏誤。例如，獲利能力好的創投機構會對外宣傳，而獲利能力差的創投機構則默不作聲。

本文出自《投資的底層邏輯》 透過中國的清科研究中心和投中網系統所能檢索到的創投機構通常獲利能力強、而且聲譽良好，但大部分創投機構不會出現在這類系統中。

上海天使引導基金投資約一百檔基金，這些基金投資的企業有上千家，但真正成功上市的只有十幾家，命中率約為一％。

另一方面，逆向選擇與道德風險也會增加主動投資的風險。在基金的商業模式中，創投機構通常採用「二—二十」的收費模式。

過去共同基金沒有二〇％的績效費，只有管理費。但在初級市場中，「二—二十」的模式則代表機構收取二％的管理費（幫助管理資產的服務費用）和二〇％的績效費。

對於創投機構來說，在這樣的收費模式下，投資機構既能從上漲的市場行情中獲利，也能針對經濟衰退等市場負面因素做好保護措施（即使虧損也會收取管理費），相當於向投資人借錢進行槓桿投資，並持有二〇％的股份。

所以在資產管理產業（尤其是共同基金產業）中，大部分公司偏好做大規模，憑藉收取管理費來賺取獲利。

（本文出自《投資的底層邏輯》作者：陳超)