長期投資逾50年見證日本經濟興衰 董座揭穿日人投資理財「致命缺點」

長期投資要耐心持有

長期投資是一種預測5年後、10年後的市場狀況，讓金錢慢慢發揮作用的投資策略。就像春季時播種、悉心培育自己喜歡的花卉、栽種好吃的蔬菜一樣。我們買入能協助未來社會發展的企業之股票，並耐心等待開花結果。這種投資方式一點都不難，只要一直持有該公司股票即可。

隨著時間流逝，當經濟蓬勃發展，企業業績蒸蒸日上，自然就能累積自己的投資收益，就跟等待花卉蔬菜慢慢長大一樣簡單，每個人都能按照自己的節奏建立個人資產規模。

本文出自《超越牛熊的獲利策略》 走進書店可以看到許多介紹投資必勝法則的書籍，封面上印著大大的「買股賺1億」等宣傳文案。不少經濟分析師也利用股價圖表，在報紙和電視節目上解說股市行情的未來走向。

長期投資跟一般專業分析策略不同

然而，長期投資策略不需要必勝法則與專業分析。不過，這不表示介紹必勝法則的書籍和行情分析師沒用，只是他們運用在投資上的基本概念與長期投資策略不同而已。

不過，如果真的熟知「買股賺1億」的必勝法則，或是靠專業分析解讀行情走向，這些書籍作者和分析師早就在股市無往不利，成為大富翁了。必勝法則只要自己知道，根本不需要告訴別人。

見證日本經濟興衰

我正式投入長期投資領域至今已超過50年，早於日本經濟的高度成長期，更別說在我投入金融市場很長一段時間之後，才出現的泡沫經濟。我等於見證了日本經濟的興衰更迭。

如今我已成立專門從事長期投資的投資信託公司「澤上基金」，協助上班族等一般大眾，大約12萬名客戶累積他們的資產。不僅如此，幾乎每個週末我都會前往日本各地，擔任正統派長期投資學習會的講師。

長期投資策略在日本的知名度和實踐度都還不算高，正因如此，我才會利用基金投資，讓一般民眾了解正統派長期投資模式；更透過問答形式，讓參與講座的學員明白這種超越牛熊的投資法。

日本人愛談短線趨勢

在歐美等投資興盛國家，一般人提到投資，就會想到長期投資。相較之下，日本人討論投資，談的都是現在的經濟局勢或市場行情，爭相預測短期趨勢而非未來遠景。不少人聽到投資專家解說追隨股價波動的操作策略，就立刻跟著買進或賣出。

我認為正是因為太多日本人追求短期投資成果，才會將投資視為賭博，一味吹捧快速獲利的投資必勝法。很少人思考「10年後讓資產翻倍」的理財策略，大多數人只想要「短時間賺2、3倍」的投資暴利。

執行長期投資策略賺的錢不會「滾滾而來」，而是需要耐心等待投資收益逐漸增加。不過，本書討論的是投資理財，若擔心「投資風險」或認為「我是外行人，不敢貿然出手」也很正常。

自古以來，絕大多數日本人習慣儲蓄生息，遠勝於投資理財。若有人勸自己投資從未接觸過的產品或市場，一定會敬而遠之，我完全可以理解這樣的反應。

不用太在意股價行情

但我寫這本書，就是希望各位來閱讀。我前面說過，長期投資策略很簡單，又能按照自己的生活步調操作。事實上，像我這樣的長期投資者，是不太在意經濟指標、行情走勢，也不看企業業績預估報告的。

相反地，我們只考慮「希望未來能建構什麼樣的社會，以及若要建構這樣的社會，必須擴大哪方面的經濟規模，讓企業蓬勃發展」，並果斷實踐自己的想法。只要選出努力方向與自己的理想未來不謀而合的企業，並集中投資。沒錯，你我要做的只是將錢不斷投入可以實現未來夢想的方向，如此而已。

完全不需要一般投資理財常見的精心計算或光說不練的理論，無需思考「可以獲得多少投資報酬」或擔心「投資風險有多高」，只需確定未來方向並果斷行動。抱持「只要做該做的事，未來一定會有回報」的想法，並立刻付諸行動，這就是長期投資者。

由於日本已經進入成熟經濟階段，人民不可能倚賴國家或公司過一輩子。我們每個人都要憑藉自己的雙手，努力改善個人生活與未來社會。我一直認為長期投資可讓社會變得更好，自己的收入也會增加。本書也是貫徹這個觀點，具體呈現給各位。

或許有人認為與其長期投資不確定的未來，不如做一些短期投資，讓收益入袋為安。不過，只要讀過本書，就會發現事實正好相反。長期投資是每個人都做得到，對社會、對自己有益的理財方式，衷心希望閱讀本書的讀者都能體會到我想要傳達的理念，這是身為作者最大的榮幸。

（本文出自《超越牛熊的獲利策略》作者：澤上篤人 譯者：游韻馨)