打麻將「聽牌」為何令人high？實驗證實：能刺激多巴胺分泌、獎賞迴路帶來快感

「非做不可」卻不想做

在我們的日常生活中，總有許多不感興趣但「非做不可」的事，堆積如山。你可能也常常說——

‧ 「明天之前得完成簡報資料。」

‧ 「要拚命學英文才行。」

‧ 「得去取消明天晚餐的訂位。」

‧ 「一定要記得去買衛生紙。」

諸如此類的瑣事，想必總是包羅萬象地出現在你我腦中。然而奇妙的是——在這些非做不可的事項當中，有些我們可以毫無障礙地立刻著手進行，有些卻沒辦法。這是為什麼呢？

或許你會很直覺地認為，這不是因為「喜惡偏好」或「巧拙有素」嗎？但嚴格來說，這種說法是不對的。兩者之間的差異，其實在於我們是否感到「興奮雀躍」。

本文出自《最高實踐力解答書》 舉例來說，就算是一個英文很破的人，只要心中懷有期待，想著學了英文之後，便能在出國旅遊時和許多外國人交談，就會讓自己大感雀躍。

換言之，我們對於那些能讓我們滿心期待、興奮雀躍的事，往往能立刻著手進行；但對於那些毫無期待、很難雀躍以對的事，就會延後處理。

人需要感到興奮雀躍，才會即知即行。而這股興奮的來源，其實就是腦中所分泌的多巴胺。當人達成目標時，在大腦中有「獎賞迴路」之稱的神經迴路（A10 神經群）就會受到許多刺激，使人感到幸福。不僅如此，可望達成目標所帶來的「期待感」，也會活化獎賞迴路。

例如：飢腸轆轆時，只要走進餐廳，就算你還沒實際填飽肚子，大腦也會因推測食慾即將獲得滿足，而活化獎賞迴路。目前實驗也已證實，在麻將和小鋼珠等遊戲中大獎前的「聽牌」，也同樣能刺激多巴胺的分泌。

這種透過「獎賞迴路」所帶來的快感，原本是人類在學會求生必備技能時，人體製造出的一種「獎賞」。假設你有個一直思考著的困難數學問題，在某天突然靈光一現，不禁高呼「我知道了！」這時候，想必一定覺得暢快至極吧？這種時候，大腦裡就會分泌出多巴胺。

曇花一現的快感

話雖如此，這種幸福感往往無法持續太久、很快就會消褪。也因此，人們又可以繼續著手處理下一個問題。若心中一直洋溢著幸福感，就會只滿足於當下，不再解決問題，成長也就隨之停止了。

獎賞迴路所帶來的快樂，總是曇花一現，並在你學習下一種新事物時再次出現。正因為大腦確立了這種「獎賞」機制，我們才能不斷地學習各式各樣的新事物。

這種原本用來獎勵學習的大腦機制，在人們忙著經營社會生活的過程中，發展成——就連碰到學習以外的事，都能輕易活化獎賞迴路，創造出「暢快體驗」。

舉凡購物、比賽獲勝、贏得賭博、喝酒、抽菸等，從事這些活動所得到的快感，其實都和在學習過程中所得到的快感一樣——只是曇花一現。而且它還有一種特性，那就是當原本出現的快感越強烈，消逝後所感受到的失落也就越深。

像這樣不斷地追求獎賞迴路所創造的快感，就是所謂「成癮」（Addiction）的疾病。在現代社會中，賭博、酒精、尼古丁、藥物等具有強烈成癮性的物質，往往被視為嚴重的問題。

當生活周遭有許多會讓人分泌多巴胺的誘惑存在，人們就會逃避麻煩，不願處理眼前的工作、不肯學習新事物。因此，也就難以即知即行地去做那些該做的事。

換言之，刺激多巴胺分泌的關鍵心法，在於要尋求發自內心的「獎賞」，例如：學習的喜悅、受人感謝的喜悅等，而非仰賴那些成癮性強的「獎賞」。希望你別忘了在生活中的每個層面，時時秉持這個意識。

（本文出自《最高實踐力解答書》作者：菅原道仁 譯者：張嘉芬)