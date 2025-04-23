多巴胺讓北島康介奧運賽後有感而發 「超∼爽的！」入選日本流行語大賞

多巴胺是在腦細胞之間傳遞資訊的一種神經傳導物質，以能帶給人類「幸福感」著稱。

二○○四年雅典奧運，日本代表隊的游泳好手北島康介，在賽後受訪時說出他的感想：「超∼爽的！」

這句話後來入選日本當年度的新語、流行語大賞。催生出這句話的，就是大腦中的多巴胺。

本文出自《最高實踐力解答書》 相信你我每天都反覆從事許多行為，例如：讀書、運動、吃飯等。就某種層面而言，就算說助長我們從事這些行為的動機，是受到多巴胺之影響也並不為過。

由於多巴胺會在大腦中製造出「快樂」，所以人類才能拿出幹勁、採取行動。就像是在馬兒的前方吊根胡蘿蔔，吸引牠們向前奔跑那般。

如今也已經有多項實驗證明——當腦袋中的多巴胺濃度降低，人們就會無心任事、提不起勁。

若腦中的多巴胺變少，我們的身體就會發抖、步伐變小，甚至難以步行，看起來也會是面無表情、無精打采。

上述這種疾病，就是重量級拳王穆罕默德．阿里（Muhammad Ali）、以及主演電影《回到未來》（Back to the Future）系列的米高．福克斯（Michael J. Fox）所罹患的帕金森氏症。

因此，為了讓你成為願意積極挑戰夢想、充滿希望的自己，如何強化多巴胺這種「快樂報酬」的分泌，就是一大關鍵。

且讓我們用多巴胺這個誘餌，來做出自己想要的行動吧！

（本文出自《最高實踐力解答書》作者：菅原道仁 譯者：張嘉芬)