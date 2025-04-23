想存錢理財該如何激起行動力？ 腦神經外科診所院長：用前饋思維
相信你也知道，若想追求成長，懂得反省自己既往的行為、修正現況，是一門很重要的學問。
假設今天為了改善缺乏運動的問題，開始重訓。通常越是新手玩家，越容易在一開始就訓練過度、猛衝過頭，結果反而造成慢性疲勞。
因此教練往往會視訓練結果，替你將重訓量調整至合宜水位。
這就是所謂的「回饋」（Feedback），即「以過往經驗為基礎，決定後續行動」的一種決策方法。
失敗時虛心檢討，並發誓不再重蹈覆轍——若能做到當然最好，但「回饋」其實是在檢討無從改變的過去，如此反省的結果多半會得到負面答案，因此我們常會阻斷回饋，讓自己在同樣的問題上一錯再錯。
此時，若能將焦點轉向未來，改用「前饋」（Feed Forward）式思考，先預期最差的結果，再決定行動，就能積極地改變現狀。
在搖晃的電車裡，你能保持平衡站立，不僅是由於身體因應搖晃狀態，發動了回饋機制；還有預期電車搖晃程度，並預測肌肉動向、力道強弱的前饋機制，也在過程中積極運作。
這樣的機制不僅適用於身體動作，套用在「改變現況」上，也能說得通。
例如：你可以不要老是等到戀人要來家裡了，才匆忙打掃，而是先養成打掃的習慣，讓家中呈現「隨時歡迎戀人來玩」的狀態，如此將更容易提高行動力。
又或者你應該提早健身，以便隨時都能去海邊，不用怕裸露會丟臉尷尬，而不是等到已經決定要去海邊了才開始減重。
若你想要存錢，最徹底的前饋思維，就是一拿到收入，就先把要存的錢扣下來，另行保管。
（本文出自《最高實踐力解答書》作者：菅原道仁 譯者：張嘉芬)
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