番茄鐘工作法讓大腦不喊累 創業家：用在學習新事物上特別有效

電子郵件是你我生活中不可或缺的溝通工具。從以往在電腦上魚雁往返，到現在可在傳統手機或智慧型手機中收發，你看信箱的次數，是否也跟著變多了呢？

簡化你的作業

由於用手機或智慧型手機看電子郵件，比開電腦收發信件的動作更少、更簡便。而LINE等通訊軟體，更是只要按個貼圖，對話就能成立——人們「採取行動」所需的動作更少，於是頻率就增加了。

本文出自《最高實踐力解答書》 達到目的前所需的動作越多，人就越容易覺得「麻煩」，以致於無法迅速地起身行動。例如：有個別包裝的零食，據說就會花較多時間才會吃完一整包。因為吃這些零食需要多做好幾個拆開包裝的動作，比裝成一大包的零食還麻煩，於是便影響了它們的消費量。

由此可知，若將原本要一鼓作氣做完的工作加以細分，就能讓我們更迅速地展開行動了。

舉例來說，當你在一大堆練習評量前發愣，或因為還有一大堆工作而加班時，最好是先量化剩餘的工作，告訴自己「今天只要做完這些就好」；而不是去想「還有這麼多事得做完」。

不論是多麼天大的問題，只要切成「一口大小」，也就是能隨手放進嘴裡、輕鬆吃完的大小，就能讓自己變專心且迅速地處理。我也建議你反向利用人類認為「動作越少越容易起身行動」的習性，逼著自己走上「麻煩」的窘境而抗拒。

例如：老是想著要減肥，卻經常大吃零食的人，建議可於餐後立刻刷牙，這樣就能有效避免自己嘴饞再吃。因為「既然已經刷好牙，就別再吃了」的心理效應，能讓你更懂得節制。

「休息」很重要

人類本來就是一種不擅提升專注力的生物。要是我們一連好幾個小時，都只專心處理眼前的事，就很容易會跟不上周遭環境的變化，甚至可能因此發生重大意外。

以開車為例，駕駛持續緊盯著眼前的車輛，其實就是相當危險的行為。反而是要多看看車上後照鏡、瞧瞧兩側後照鏡，或看一下儀表板，讓注意力分散到各個不同的地方，才能安全地駕駛。

探其原理會發現，其實無法長時間專注，是人類大腦的一項特質。

注意力是種有限的資源，並非無窮無盡——在這個認知之上，人類發展出了一套提高生產力的方法，名叫「番茄鐘工作法」（Pomodoro Technique）。

這是義大利創業家兼作家弗朗切斯科．奇里洛（Francesco Cirillo），在一九九○年代初期發明的一種時間管理技巧。

「Pomodoro」是義大利文的「番茄」，名稱的由來，據說是因為奇里洛在學生時期，很愛用一個番茄造型的廚房計時器。

這項技巧的操作重點，就是以「工作二十五分鐘→休息五分鐘」的方式，將兩小時分為四個循環。然後縮短每一段工時，搶在大腦感覺「好累！」之前休息，起身伸展、拉筋。

這個「將困難任務切分成幾個能在短時間內完成之工作」的方法，用在學習新事物上特別有效。相反地，長時間的填鴨，會讓大腦對學習展現出強烈的抗拒，效果只是適得其反。

（本文出自《最高實踐力解答書》作者：菅原道仁 譯者：張嘉芬)