開車時使用手機有多危險？ 日本汽車聯盟使用者測試結果有4大發現

二○一六年，日本汽車聯盟（Japan Automobile Federation, JAF）針對開車時使用行動電話、智慧型手機的危險性，做了一項使用者測試。

結果發現——

‧ 駕駛人專心看手機上文字或螢幕時，無法對路上突然出現的人、車做出反應，因此發生衝撞意外的危險性極高； ‧ 駕駛人「邊開車邊看手機」時，視線僅聚焦在前方極有限的範圍中，導致他忽略燈號或標誌的情況大增； ‧ 一邊做別的事會造成駕駛人在踩煞車或發動前進時，太晚打出方向燈等信號，對駕駛行為造成影響； ‧ 駕駛人在辨認視線死角處的其他車輛時，須稍微目視確認。邊駕駛邊操作手機者，無法正確做好這個確認動作。

本文出自《不漏財的雪球管錢術》 從這幾個例子當中，我們可以同理得出——同時進行多項不熟悉的工作，不僅效率不彰，還容易引發預期之外的失誤，應特別留意。

此外，有壓力荷爾蒙之稱的「皮質醇」（Cortisol），在長期習慣多工者血液中的含量往往過高，會傷害大腦中負責管理記憶的區塊。

英國科學雜誌《自然》（Nature）也曾刊登過一項研究—研究團隊找來英國一萬一千四百三十位受試者，請他們進行為期六週的線上調查。

結果發現，多工所造成的壓力，最容易導致大腦裡負責掌管規劃、分析、排序等執行功能的前額葉皮質，和負責學習新事物的海馬迴受損。他們以此研究，對大眾提出了警告。

即使你現在該做的事堆積如山，也別忘了自己的大腦只能專注執行一項工作，因此，各項工作還是分別進行為宜。

為了你的工作效率，建議你特別留意以下兩個重點——

❶減少會影響注意力的外部刺激：工作上的電子郵件，等累積一段時間再統一回覆，不必一收到就回信，這可讓你更專心執行眼前任務；

❷訂定當天的最優先事項，並先完成該項業務：為避免自己臨時猶豫「接下來該做什麼？」建議你不妨以「一次一件事」為前提，妥善安排計畫。此外，也要為自己訂下規則，不要一有新任務，就隨意丟下眼前正在處理的工作，這也是有效提升專注力的良方。

（本文出自《不漏財的雪球管錢術》作者：蜜凱拉・阿羅卡 譯者：鍾榕芳)