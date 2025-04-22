聽新聞
0:00 / 0:00
本想藉由業績「指桑罵槐」…桑卻搶著當箭靶！職場啟示：別急著接招
項莊舞劍，意不在舞劍：職場的衝突 先別急著接招
職場上反應快不一定是優勢
小心誤入不是要引你的局
最近公司業績下滑，業務主管劉經理在會議上語氣不悅地點名各部門：「這業績，大家都該檢討一下吧。」
行銷主管楊經理自認首當其衝，立刻跳出來反駁：「行銷預算都有確實執行，曝光也都到位，銷量不理想，怎麼可以怪我們！」
兩人一來一往，場面十分尷尬。
事實上，劉經理並無意指責行銷部。他看營運部不爽已久，本想藉此機會好好修理營運部，沒想到楊經理自己衝上來，打亂了他一盤棋。
項莊舞劍，意在沛公。
不是每次點名，都真的是叫你；不是每次開火，都真的是衝著你。
看不清局勢，第一反應只會讓自己成為替死鬼。
職場上的過招：不要總是急著在第一時間就去接招。
因為你根本不知道對方的真正意圖。
學會掌握眼見力和判斷局勢，遠比過快反應更為重要。
如何避免成為活靶子？
1.看清形勢
有時候，保持沉默並觀察局勢才是最聰明的反應。不要因為一點挑戰就急於反駁。
2.謀定而後動
等確定情況後，再決定是否反擊。衝動的反應往往會讓自己陷入更大的麻煩。
3.選擇對的時機發聲
適時發言，避免搶鏡頭。這樣才能在職場中立於不敗之地。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言