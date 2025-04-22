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本想藉由業績「指桑罵槐」…桑卻搶著當箭靶！職場啟示：別急著接招

聯合新聞網／ 菲女狼
職場裡，不是每次開火都衝著你，但搶答的你會變成那個中彈的。示意圖／Ingimage
職場裡，不是每次開火都衝著你，但搶答的你會變成那個中彈的。示意圖／Ingimage

項莊舞劍，意不在舞劍：職場衝突 先別急著接招

職場上反應快不一定是優勢
小心誤入不是要引你的局

最近公司業績下滑，業務主管劉經理在會議上語氣不悅地點名各部門：「這業績，大家都該檢討一下吧。」

行銷主管楊經理自認首當其衝，立刻跳出來反駁：「行銷預算都有確實執行，曝光也都到位，銷量不理想，怎麼可以怪我們！」

兩人一來一往，場面十分尷尬。

事實上，劉經理並無意指責行銷部。他看營運部不爽已久，本想藉此機會好好修理營運部，沒想到楊經理自己衝上來，打亂了他一盤棋。

項莊舞劍，意在沛公。

不是每次點名，都真的是叫你；不是每次開火，都真的是衝著你。

看不清局勢，第一反應只會讓自己成為替死鬼。

職場上的過招：不要總是急著在第一時間就去接招。

因為你根本不知道對方的真正意圖。

學會掌握眼見力和判斷局勢，遠比過快反應更為重要。

如何避免成為活靶子？

1.看清形勢

有時候，保持沉默並觀察局勢才是最聰明的反應。不要因為一點挑戰就急於反駁。

2.謀定而後動

等確定情況後，再決定是否反擊。衝動的反應往往會讓自己陷入更大的麻煩。

3.選擇對的時機發聲

適時發言，避免搶鏡頭。這樣才能在職場中立於不敗之地。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

主管 業績 職場 衝突

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