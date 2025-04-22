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不是能力差是公司資源沒給夠…自己永遠沒錯？菲女狼：人不會自省很可怕
人不自省是一件很可怕的事
公司裡有位業務同仁，性格溫和，與人為善。但他的業績，總是吊車尾。
他常常詢問其他同仁：「這批貨的效期是多少？」倉庫回應：「系統可以查，其他業務都是自己查，不會一直來問。」
不然就是狀況外地問：「最近的優惠方案是什麼？」產品經理回答：「會議已經說明得很清楚了，另外也有發正式的公告。」
別人查系統，他靠問；別人看公告，他靠人提醒。
出了問題，他總覺得不是自己的錯，都是別人沒有說清清楚楚。
業績不好，從來都不是自己有問題，怪產品力不夠，怪公司資源不足。
但從頭到尾，他最缺的，不是產品、不是資源，而是自省。
能否成長，從來不靠運氣，只靠你有沒有勇氣面對「自己的問題」。
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