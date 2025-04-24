《「我是有錢人」迷思766》不是有「信託」或「履約保證」的名稱 民眾就一定有100%保障

在筆者連續出版了兩本，關於「安養信託」的專書之後，就對有關信託的內容「特別關注」。例如前幾天，一場由元照出版社，所舉辦的「信託詐騙案例解析」的座談（以下相關內容，將會收錄在元照出版社的「信託實戰案例問題精解」一書當中），就吸引了筆者的注意，想一探其中的究竟。

信託詐騙樣態多

在這場演講中，具有20多年信託規劃實務經驗的台北富邦銀行資深經理—黃啟州，先分享了幾種利用信託做晃子，來進行詐騙的樣態。其中，有利用信託進行放款，有的是來「吸金」，有的是買賣，有的是消費者購買禮券，或是預售屋的案例。

當然，以上這些並不全然是詐騙，只是一般大眾及消費者必須注意：業者成立信託所能提供的保障，可能跟自己原先的期望，是有一定落差的。所以，最好清楚釐清其中的重點，以免捲入被詐騙的風波之中。

筆者印象非常深刻的是，黃啟州提到了一個曾經遇過的，有心人以「信託」之名，來進行詐騙的真實案例。也就是先向銀行貸款，再向地下錢莊，進行第二順位貸款（二胎）。

例如蔡先生用市價3000萬元的房子，先向甲銀行，借款2100萬元。因為蔡先生事業臨時周轉出問題，再向地下錢莊借400萬元。蔡先生向地下錢莊借錢時，地下錢莊要求將房子「信託」給地下錢莊才會借錢。言明等蔡先生還錢之後，就塗消二順位抵押權及信託。

地下錢莊跑到銀行幫繳本息

幾個月後，蔡先生事業真的出問題了，除了正常還地下錢莊本息之外，而是先拖欠給銀行的本息。當地下錢莊知道之後，竟然跑到銀行，幫蔡先生先償還未繳的本息。其目的，就是避免第一順位抵押權的銀行，進入強制執行階段。

一般來說辦理民事信託，雙方去地政事務所，除了必須撰寫一份公版的「不動產信託契約書（又叫「公契」）」外，私下並不會再寫一份「私契」（非公版的信託契約書）。通常來說，公契的內容非常簡單，大約只有八、九項之多，只有「信託目的」、「信託期間」、「委託人及受託人名字」…等。因此，地下錢莊在公契「信託財產之管理或處分方法」的約定條款中，都會要求敘明「受託人對於信託財產具有管理、運用及處分權」的約定，以確保其自身的權利。

當第一順位的銀行，未辦理強制執行時，第二順位的地下錢莊，就會按照公契中的約定，依「受託人具有信託財產運用決定權」將不動產給賣掉。這個時候，地下錢莊最多只會賣2500萬元，將2100萬還給甲銀行、將400萬還給自己，並告訴蔡先生「已無餘款」。但事實上，地下錢莊極有可能會將該筆不動產，賣給自己的好友，之後再轉手，再賺個500萬元（達原先市價的3000萬元）。

黃啟州坦言，以上這種地下錢莊，利用「信託」做為幌子去詐騙的案例，他真的遇過太多次了。因為一般民眾總以為：「信託可以保護自己，不被詐騙」，沒想到地下錢莊會利用信託詐騙一般社會大眾。但他再三強調「魔鬼藏在細節裡」的重點就在於：地下錢莊「具有管理、運用及處分權」的約定是否恰當？

黃啟州解釋，「信託」一個重要的核心觀念之一就是：信託是「所有權的移轉」。委託人都必須先把信託財產的所有權，移轉給受託人。之後，受託人才按照委託人的指示，先對信託財產進行管理、運用及處分，再將信託財產，移轉給指定的受益人（受益人可以是委託人自己，也可以是委託人以外的第三人）。

而黃啟州強調，如果今天的不動產，是信託給銀行（營業信託），銀行就受託人的運用決定權方面，大多會約定：「受託人悉依委託人的指示，對信託財產管理、運用及處分」。且目前銀行信託部門，所做的「有運用決定權」的項目，大多限於存款等，較無爭議性的運用決定權。

他進一步表示，在信託契約中寫上「受託人對信託財產具有管理、運用及處分的權利」的約定，除全權委託以外，委託人還必須嚴格審視評估信託風險！

屋主本身即有債信問題

此外，黃啟州還遇過另一種，假不動產信託之名，行實際詐騙之實的案例是：屋主將不動產，先信託給其朋友─張小姐，然後再向銀行借款。後來查證之後，發現原屋主本身，就有債信問題。所以，才透過信託方式，將不動產掛在信用沒有瑕疵的人身上，再向另一家銀行借款。而他，已經遇過很多次這種詐騙手法了。

當然，黃啟州也不忘強調，並非所有的「民事信託」，都一定是詐騙案，只是一般大眾不論是自己要做信託，或是接觸到以上的信託案例時，最好能牢記以下的重點，以保障自身的權益不致於受損。

重點一、儘量辦理營業信託，而非民事信託。事實上，所謂「營業信託」與「民事信託」的差異，主要就在於受託人是「金融機構（目前依法，只有銀行及券商可以承作）」，或是「自然人」。

Box、營業（商事）與民事信託，到底有什麼差別？ 在信託的分類方式當中，可以依營業與否，分為「營業信託（商事信託）」及「非營業信託（民事信託）」。前者（營業信託）是指「以營業為目的，而設定的信託」，目前各銀行兼營信託業務，就是屬於這種信託；至於後者（民事信託），則是不以營業為目的所設的信託。 也就是說，並不是只有經主管機關核准兼營的金融業者（稱為「營業信託」，或「商事信託」），才可以當信託契約的委託人。一般法人（例如法律或會計師事務所）及自然人（一般個人），只要是委託人所信賴的人，全都可以擔任信託受託人的角色（稱為「民事信託」）。只不過依照《信託法》的規定，如果是「未成年人」、「受監護或輔助宣告的人」及「破產人」，是不可以擔任受託人的。 那麼，營業信託與民事信託，對於委託人來說，到底有何差別呢？簡單來說，有以下三方面的差別： 首先，是在「法律遵循」方面。民事信託是受《信託法》所規範，而營業信託則除了接受《信託法》的規範外，還必須受到《信託業法》及相關法令的規範，法令規範會比較多且較嚴密。 其次，在「監管機關」方面。民事信託由法院監督，至於營業信託，則是由金融監督管理委員會（簡稱「金管會」），以及相關目的事業主管機關的監督。簡單來說，營業信託的「監督管理公婆」較多。 再者，在「專業度」及「會計透明度」方面。由於信託財產之管理，牽涉管理能力、法律、會計、投資及稅務等各項領域，因此主管機關除了規定信託業從業人員，必須具備相關資格外，還要取得信託專業證照。 除此之外，主管機關對於營業信託的會計，以及財務報告評估揭露…等，都有嚴格的規定。所以可以這麼說，營業信託不論在信託財產管理的專業度，或是會計及財務透明度上，都比民事信託來得高。

據了解，目前有在做民事信託的自然人，主要有律師、會計師、代書，甚至是委託人的親朋好友。然而，從黃啟州所經手過的幾件來自於地下錢莊「不動產信託」詐騙案件中可知，民事信託可能會出現「被詐騙」的機率，就相對較高；但如果是透過金融機構成立信託，機率就比較低。

民事信託風險高

他解釋，這是因為受託人如果是銀行，信託契約裡大多約定「受託人悉依委託人指示，管理、運用及處分信託財產」。但如果是地下錢莊「不動產信託」詐騙案件，信託契約則約定「受託人對信託財產具管理、運用及處分的權利」，而且，一定會要不動產持有人先抵押借款，之後再交付信託，並由對方（地下錢莊指定之人）為受託人。因為如果先信託給個人，再向銀行借款，銀行通常不會接受。所以，如果將不動產，信託給銀行的話，銀行也不會接受以信託財產（交付信託之不動產），向地下錢莊借款這個問題。如此一來，不動產被地下錢莊詐騙的可能性，就可以被排除掉。

黃啟州認為，假設是透過民事信託，將不動產信託給個人，並於信託契約中約定上述權利給受託人，就會存在以上的問題。且他想要表達的是：「沒有一個公司，會說自己是『地下錢莊』的，一定會取一個響亮的名字」。

正因為以上民事信託的風險滿高的，筆者也建議一般大眾，信託業務儘量找有主管機關高度監理的金融機構。儘管這樣的監管，未必能杜絕所有的風險，但若真的出事，當事人至少能找到「負責解決」的人。

重點二、你以為，錢交給信託之後，就完全不用擔心、沒有任何金錢損失的風險了嗎？現階段，只要是業者發行的禮券，或是各種醫美或健身房的預付款，甚至大到買賣房屋，依法都必須辦理「信託」或其他履約保障機制。

然而，當消費者遇到業者說「我們有將錢交付信託」時，卻也未必對消費者有極大的保障。這是因為，信託有很多種，而其保障的「受益人」，可能未必是「消費者」，而是業者自己。

對此，黃啟州建議以上的消費者，當業者說「我們有交付信託」時，應該主動詢問信託受託人（銀行）：「業者在貴行所成立的這個信託，是否是保障消費者我」？因為銀行都有義務向消費者解釋清楚。

就以常見的醫美糾紛為例，就算消費者還未匯款買醫美禮券，他建議也可以打電話給其受託銀行，並且一定要這樣問銀行：「這個信託帳戶，委託人及受益人都是醫美，且這個信託帳戶，都是保護醫美業者嗎？是不是我所交的錢，之後都是醫美業者可以隨意拿走」？而不要只問「這個信託帳戶，有保障嗎」？因為消費者與受託銀行對於「保障」這兩個字的定義，是不會相同的。「因為，消費者要的，只是資金的保護，而不只是『知道所匯資金，有進入到此信託專戶、消費者可以查到數字」而已』，黃啟州再三強調。