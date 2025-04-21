買東西可以零利率都分到最高期？存股哥：債務也會貶值

這個禮拜買了一支新iPhone，用了12期分期零利率，平均每期不到2000塊，現在我買比較高單價的東西，可以分期零利率的話我都分到最高期，主要是使用低風險的槓桿策略讓金錢使用效率更好。

假設我第一個月就繳了2萬多買這隻iPhone，那我這2萬多瞬間就沒了，但我現在分了12期，也就是說一年後我這2萬多才會完全消耗完畢，那我可以先把2萬多拿去存股，提前複利領股息。

而且這麽做也可以提升資金安全感，分期可以減少資金壓力，你不用一次付一大筆錢也可以買到最新的iPhone，而且存股人有股息Cover，月月配股息現金流可以平滑每月分期的錢，這才是真正的無痛買iPhone。

這套邏輯跟借貸套利一樣，只是把它生活化而已，就是利用債務也會貶值的特性，盡可能延緩繳清債務的時間，讓時間幫你侵蝕債務的影響，因為每期還款金額一樣，但因為債務也會貶值，代表時間拖越久你會越還越輕鬆。

我一直提倡的理念就是在合理的範圍你也負擔得起的情況下合適度運用債務，無債一身輕已經是舊時的觀念了，巧妙運用債務才是讓你的資產可以持續穩定提升的關鍵，而且你還可以享受更好的物質生活。

但使用這招還是要注意，真的是要零利率才可以分期，仔細評估你每個月可以負擔的金額，並且逐月按時繳請，不是要你過度消費，而是要在享受生活之時，跟債務去取得一個完美的平衡。

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