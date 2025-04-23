「多工」沒效率？ 微軟研究院：注意力大降四40% 如同熬夜整晚

我們大腦裡，蘊藏著相當卓越的能力，比起電腦毫不遜色。然而，它不能同時處理好幾件事。

你或許會覺得自己平常早已習慣同時動腦進行多種不同的工作，例如：邊打電話邊煮飯、打掃；或邊回電子郵件邊製作資料等。

本文出自《不漏財的雪球管錢術》 然而，其實你的大腦只是高速地在多項業務之間切換，並沒有同步處理這些事。

同時處理多項作業，我們稱之為「多工處理」（Multitask）。

根據微軟旗下的基礎研究機構——微軟研究院（Microsoft Research）實驗發現，「多工會導致注意力降低四○％，和熬夜一整晚後的注意力相去不遠。」

此外，日本京都大學「心之未來研究中心」的榮譽教授船橋新太郎，和情報通信研究機構的研究員渡邊慶老師，也曾用猴子進行研究，記錄牠們額葉聯合區的神經元活動。

該研究解開了「同時進行兩件事，會讓兩者都做得不上不下、徒增失誤，並拉長反應時間」的機制（雙重任務干擾）。

換言之，當你把注意力同時放到許多地方，這幾件事就會彼此干擾，導致整體效率變差。

（本文出自《不漏財的雪球管錢術》作者：蜜凱拉・阿羅卡 譯者：鍾榕芳)