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跑馬拉松從煎熬到愉悅 研究：比嗎啡還強的振奮劑「β腦內啡」就在你體內

聯合新聞網／ 方言文化
示意圖／ingimage
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β腦內啡是在大腦內作用的神經傳導物質—腦內啡的一種，鎮痛效果比日本政府所指定的管制藥品「嗎啡」要強好幾倍，是一種具有振奮精神、強化幸福感等功效的物質。

舉例來說，當你跑馬拉松時，身體本來是持續處於備受煎熬的狀態，但在經過了一段時間之後，大腦為了減輕自身壓力，便會開始分泌β腦內啡，使人進入「跑者愉悅感」（Runner's High）的狀態。當事人會覺得通體舒暢、沉醉其中。

本文出自《不漏財的雪球管錢術》
本文出自《不漏財的雪球管錢術》
研究發現，從事性行為或品嚐美食之際，也都會分泌β腦內啡。

即使是平常不太運動的人，運動後的β腦內啡分泌量也會上升。若能持續鍛鍊，β腦內啡的分泌量還會再增加。

因此，剛開始運動的人，固然會覺得稍微動一下就累，但持之以恆地鍛鍊過後，就算面對同樣的運動量，也不會再覺得是苦差事了。

讀書也一樣。剛開始用功念書時，你或許會覺得「都不懂」、「很難記得」。

不過即使如此，也請不要氣餒，想著「再努力一下」，一步一步堅持下去，就算進度稍微慢了一點也無妨。

只要你能持之以恆，一定就可以做到以往辦不到的事，或藉由發現正在朝理想邁進的體會，切身感覺到自己的成長。

如此一來，大腦就會分泌β腦內啡，讓持之以恆的快感化為喜悅。

（本文出自《不漏財的雪球管錢術》作者：蜜凱拉・阿羅卡 譯者：鍾榕芳)

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