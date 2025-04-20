本田圭佑、鈴木一朗為何能成為足球棒球界傳奇？ 兩人小學作文皆有共同點

二○一七年離開義大利足球俱樂部「AC米蘭」，轉而投效墨西哥知名球隊「帕丘卡」（Club Pachuca Tuzos）的日本足球選手本田圭佑，小學時曾寫過這樣的作文——我長大之後，不是「想」，而是「會」成為世界一流的足球選手。

要成為世界一流的選手，就要做全世界最多的練習。所以，我現在正在努力。雖然我現在足球還踢得不好，但我會努力，一定要成為世界第一。

而截至二○一七年，都還叱吒大聯盟球場的職棒選手鈴木一朗，小學時則是寫過這樣的作文——我的夢想，就是成為一流的職棒選手。

本文出自《不漏財的雪球管錢術》 為此，我要在國中、高中、還有全國性的比賽中，拿出優異的表現。要有優異的表現，就必須先勤加練習。我從三歲時，就開始練習打棒球，到七歲之前，其實只練了半年左右的時間。但從小學三年級開始直到現在，我一年有三百六十天都在奮力地練習。

所以，我每個星期能和朋友玩樂的時間，只有五、六個小時。因為我這麼拚命地練習，將來一定可以成為職棒選手。

正由於兩位球星的願景都很明確，所以他們才能長期忍受辛苦、枯燥的練習，日復一日堅持下來。

並非天生英才

我認為大家口中所謂的「天才」，其實並不只是因為與生俱來的「才華」過人。真正的天才，是能明確地勾勒出自身願景，並持續不懈地努力，以期能夠用最短的路徑，奔向願景所描繪之境界的那種人。

當你也同樣出現了「無法展開實際行動」、「行動無法持之以恆」的問題時，就需要明確地為自己描繪出未來的願景。如此一來，身體自然就會朝著自己想走的方向，展開行動。

我們難免都會有煩惱、徬徨的時候。這是因為人生有著無限的可能，所以我們才會猶豫該往哪裡走，因而迷惘。在這種時候也一樣。只要懷抱明確的願景，它就會成為照進幽暗洞窟裡的一道光芒，為你照亮該走的路。

願景的描繪方法

既然，要懷抱著「願景」，人心才會願意採取行動。那麼究竟要如何讓願景連結到具體行動？建議你不妨注意以下四點——

❶願景夠具體：具體與否是描繪願景時的一大關鍵。「我想當老闆」、「我要變成有錢人」之類的說詞，都太過粗略。相形之下，「四十歲之前要創業」、「每年都要存一百萬」等，用精準數字來呈現的願景，不僅可以清楚讓人看到通往終點的路，到終點之前該做什麼事，也會更加明確；

❷具主體性：願景絕對要以「自己」為主角。舉例來說，「為了招桃花而減重」這件事，主體就不是「自己」，而是「別人」。就算減重成功，我們也無法控制別人對自己的評價，因此你的努力老實說根本就無濟於事。然而，如果是「要努力減重，變得更有魅力」，就是一個可以在積極行動後達成的理想願景了，因為它的主體是「自己」；

❸正向肯定：願景最好是正向、肯定的。當我們提出「為了減重而不吃東西」、「為了存錢而不花錢」等否定的願景時，腦中便會先浮現中年發福、或是揮霍浪費的自己，然後下意識地把這個否定形象的念頭植入腦海。這樣的做法，將模糊你對自己的最終期待，並提高願景達成的難度。因此，擬訂願景時，一定要用正向、肯定的句子；

❹是否協調：當我們擬訂願景時，也必須考慮它在達成後，對周遭可能帶來的影響。若你能想像旁人對自己寄予祝福的表情，那就是一個理想的願景。因為想談戀愛而大搞婚外情，或因貪圖財富而敲詐行騙，都不是理想的願景，這一點已毋須贅述，請務必排除此類選項。讓他人因為你的願景而傷心難過，對你而言也不會是什麼幸福快樂的事。

（本文出自《不漏財的雪球管錢術》作者：蜜凱拉・阿羅卡 譯者：鍾榕芳)