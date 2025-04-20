35%英國青少年每日為錢煩惱 台灣人金融素養也亮紅燈

一份針對英國18至21歲年輕成人的最新調查指出，多達35%受訪者每天都在擔憂財務狀況，但真正願意主動學習如何管理債務者，比例僅有20%。專家警告，年輕族群在面對貸款、信用卡等議題時，知識明顯不足，恐對未來財務穩定性埋下隱憂。

根據英國「每日郵報」報導，這項調查由市場研究機構針對全英國2,000多位年輕人進行訪問，時間涵蓋2024年10月至11月。調查顯示，93%的受訪青年對金錢感到焦慮，但只有30%的人表示曾在校園中學過與「學生貸款」相關的知識；有關「個人貸款」的學習比例僅12%，而「信用卡」則是21%。

Santander UK 金融支援總監馬克・韋斯頓（Mark Weston）表示，「債務是現代生活中不可或缺的一環，無論是購屋、升學或購買高價商品，都離不開借貸，但更重要的是，必須理解借貸背後的風險與報酬」。

韋斯頓提醒年輕人，許多銀行與理財機構均提供免費的預算工具與理財健康檢查，政府支持的MoneyHelper平台、比較網站與慈善團體網站，也都提供預算規劃與債務協助服務。他也呼籲，有財務壓力的民眾應及早與貸方溝通，「愈早處理，解決選項愈多」。

在台灣，類似的情況也值得關注。 根據金融素養與教育協會（FINLEA）的調查，台灣青少年的金融素養平均得分為56.3分，其中高中生的得分更低至49.3分，顯示他們在面對財務風險時更為脆弱。此外，2024年台灣金融生活調查指出，儘管整體金融韌性有所提升，但財務脆弱群體的行為仍需改善，特別是在財務知識、風險管理和資金取得方面仍面臨多重挑戰。

為了提升年輕人的金融素養，各界已展開多項努力。如台灣集中保管結算所（TDCC）自2015年起推動「青年金融素養培育計畫」，至今已有超過3,600名來自經濟弱勢家庭的大專生參與，並提供170小時的課程及就業媒合機會。此外，教育部也實施「青年教育與就業儲蓄帳戶計畫」，鼓勵高中畢業生儲蓄並投入職場，政府每月補助新台幣1萬元，協助他們為未來的教育或創業做好準備。

儘管有這些措施，仍有近百萬台灣人正在償還學生貸款，其中約33,000人因月薪低於新台幣3萬元而申請延後還款。這表示財務壓力仍是許多年輕人面臨的重大挑戰。

因此，提升年輕人的金融素養不僅是教育問題，更是社會整體的責任。透過學校教育、政府政策和社會資源的共同努力，才能幫助年輕人建立正確的財務觀念，避免未來陷入債務困境。如同英國桑坦德銀行的財務支援主管馬克·韋斯頓所言：「借貸是日常財務的一部分，但了解風險與回報的平衡至關重要」。