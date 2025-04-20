慣用右手刷牙改用左手、上班族調整一成不變通勤路線 巧妙扭轉「壓力源」

所謂壓力，其實原本是指人們在受到某些刺激時，身體做出反應的狀態。舉例來說，有懼高症的人，壓力的來源其實不在於「高處」，而是置身高處時膽戰心驚的身體反應——我們稱之為「壓力反應」（Stress Response）。

在這個例子當中，「高處」即是懼高者的「壓力源」（Stressor）。換句話說，人們常愛說的「消除壓力」，其實指的是「消除身體對壓力源的反應」。

這些壓力源可能是不聽話的小孩、刻薄的主管、山雨欲來的天氣，或堆積如山的髒衣服等等，包羅萬象。但其實並沒有所謂客觀的「好壓力源」或「壞壓力源」，這些壓力的「好」與「壞」，全取決於個人感受。

本文出自《不漏財的雪球管錢術》 壓力反應並非全都是壞事。對你有益者，就可稱之為「好壓力」；但若對你毫無助益，那就是「壞壓力」。

舉例來說，重訓應該就算是一種極具代表性的好壓力反應。重訓時雖然會讓肉體承受壓力，但它可以有效提升肌肉量，因此人們總是滿心歡喜地接受。

我們往往都無法阻止主管囉嗦找碴，但要是淨把那些話認定為聽來刺耳的挑剔，就會讓人忍不住抱怨連連、煩躁不已，進而對腦部造成壞壓力。

然而，若你能把它們想成是促進自己成長的原動力，這些壓力就會變成刺激大腦的好壓力。

假使你正確改變自己面對壓力反應的方式，它甚至還能成為「促進個人成長」的重要元素。

話雖如此，要改變自己面對壓力源的方式，難度確實很高。因此，建議你不妨從日常生活中，試著去感受一些小壓力。

例如：慣用右手的人，可改用左手刷牙；上班族則可試著調整一成不變的通勤路線，或嘗試和平常沒什麼機會交談的人一起去吃午餐。

其實只要一次次撐過諸如此類的小壓力，你對壓力源的感受，就會出現意想不到的變化。如此一來，要激發自身潛力就更容易了。

（本文出自《不漏財的雪球管錢術》作者：蜜凱拉・阿羅卡 譯者：鍾榕芳)