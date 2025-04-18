把握兩大原則 波動中仍有多方收益機會
對等關稅觸發市場敏感神經，股債雙市同步陷入劇烈震盪。富蘭克林坦伯頓全球穩定月收益基金（本基金之配息來源可能為本金）經理人陶德．布萊頓（Todd Brighton）分析，儘管政策不確定性高，主要央行降息環境仍有利支撐股債資產，並建議投資人謹守精選全球股票機會、分散債券配置兩大原則，進一步掌握全球收益與成長機會。
陶德．布萊頓同時也是富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）經理人，正值美國關稅威脅進入協商階段，未來不確定性加劇之際，日前特別來台分享美國和全球股債市的觀點看法，以期協助投資人度過這波震盪期，並從中掌握下波趨勢商機。
債市策略：多元配置各債市收益機會
面對全球貿易衝突與地緣政治風險的威脅，全球主要國家通膨下滑速度雖有些放緩或停滯，不過尚處於下滑軌道，因此多數央行也偏向維持寬鬆政策。經理人指出，相較於疫情後的低利時期，各國債市殖利率顯著墊高，創造債券資產收益吸引力，鑒於政策不確定、殖利率波動大，更應審慎管理存續期間(利率風險)，看好公司債市和機構房貸抵押債的利差優勢，此外各類債市近期因關稅亂流出現評價面調整，多元配置策略也有助於打造攻守兼備的收益組合。
股市策略：恐慌性賣壓後，高品質股票機會浮現
預料關稅戰將衝擊全球企業獲利表現，所幸美國企業財務體質相對強韌，經過恐慌殺盤後，有機會創造高品質或高股利股票的低接機會。富蘭克林收益團隊觀察，過去兩年美股頻創新高主要來自科技股帶動，同期間史坦普500等權重指數與美國高股利指數漲幅則相對溫吞，經過這波無差異化的股市崩盤，放眼全球或各產業已存有許多評價面機會。
經理團隊在股票部位已逐步增加高品質企業，並分散配置在科技和消費必需品等各產業，以持續建構多元分散的投組並保有流動性可於市場動盪時，尋找低接的獲利機會。
彈性策略掌握全球收益與成長機會
經理人陶德．布萊頓表示，富蘭克林坦伯頓收益投資策略已有超過75年悠久歷史，全球管理資產規模逾900億美元，該策略廣泛靈活運用債息、股利與混合型資產收益機會，致力於提供持續性穩定的收益，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）聚焦於美國市場，並保留25%美國以外機會，目前股債均衡，產業多元分散，有利於網羅各類機會、兼顧控制下檔風險。
富蘭克林坦伯頓全球穩定月收益基金（本基金之配息來源可能為本金）則是廣泛佈局全球收益與成長機會，目前股六債四、產業多元分散，美國與美國以外市場比重各半，不啻為有意分散美國資產配置時的穩健選擇。
<本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效><本頁不代表對任一個股的買賣建議><投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的>
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