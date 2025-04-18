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管太寬的主管多數其實是怕搞砸！你先讓他放心信任…才能成就放手

聯合新聞網／ 露易絲．卡納珊
管太寬的主管，其實也需要你教他「怎麼放心」。圖／Ingimage
管太寬的主管，其實也需要你教他「怎麼放心」。圖／Ingimage

如何應付管太寬的主管

當你被命令該如何做事，或被近距離監督時，某種程度上會帶出我們大多數人內在的青少年時期，也使我們想以強硬的方式回應。然而，如果你直接表現出來，將事情導回正途的機會就更加式微。請維持成人處理事情的風格，並嘗試以下方法：

詢問他們修正的部分是否與物質或風格有關。如果是風格，那麼可問你不能用自身風格處理的原因。

詢問他們你有權自己做決定的事是哪些，而哪些必須在規定之下完成，或一定需要他們的認可。

詢問你那焦慮、似乎不太信任你的主管，該怎麼做才能說服他們你能勝任這份工作。

如果你還不清楚，可詢問自己的工作產品之後的動向。你的主管可能因此感到緊張，因為你的東西會送到更上一等級的主管。對蒂娜這樣的新主管而言，聽起來像是恐嚇。若情況如此，請詢問你的主管需要多少時間確認品質，才夠將東西送到產品鏈上。

反映出你過去的工作經驗，以及你身為員工的最佳表現。跟你的主管分享這個部分，這並非要求，而是你認為他們可能感興趣的內容，畢竟他們關心團隊以及整個部門。看看你能不能在感到困擾的領域中找到平衡點。

時報出版《擊退職場討厭鬼的高情商攻略：當個情緒穩定的工作者，遠離職場內耗日常》，作者：露易絲．卡納珊
時報出版《擊退職場討厭鬼的高情商攻略：當個情緒穩定的工作者，遠離職場內耗日常》，作者：露易絲．卡納珊

考慮公司其他職缺。如果你深受干預卻又喜歡這份工作，可試著在公司找其他職缺，並等到該主管成熟或離開。你可以在狀況轉好一點之後回到該部門。

找其他工作。假設你真的無法忍受，最好直接走人，而不是因為自己的主管缺乏能力或不夠通情打理，而用憤怒製造僵局、自斷後路。你不知道未來會發生什麼事，而且你或許還需要這個人的推薦信。也可能風水輪流轉，到後來你可能會變成這個人的主管也說不定。

（本文摘自時報出版《擊退職場討厭鬼的高情商攻略：當個情緒穩定的工作者，遠離職場內耗日常》，作者：露易絲．卡納珊）

恐嚇 焦慮

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