川普關稅戰讓股市一片慘綠！Z世代卻瘋狂進場：韭菜還是贏家？

2008年金融海嘯的陰影，至今仍影響著許多千禧世代與Z世代投資人的財務觀。因此，在川普宣布對等關稅、引發市場劇烈震盪之際，一批年輕投資人正在用與父母輩截然不同的方式應對風險。他們年紀輕輕便踏入市場，在網路資訊與數位工具的輔助下，積極擬定自己的資產配置策略，展現出「不畏震盪、靜觀其變」的新世代投資哲學。

童年時的一段經歷，形塑了卡庫克（John Kakuk）對投資的看法。

2008年金融危機期間，他的母親問他，如果擔任律師的父親失業，他是否願意將撲滿中微薄的積蓄拿出來，補貼家中的日常開銷。「她那時非常焦慮，」當時年僅12歲的卡庫克回憶，不過幸好，他的家庭最後躲過一劫。

「我們沒有遲繳任何房貸，家裡的車也沒有變賣，這類的事都沒有發生，」現年28歲、經營行銷公司Bridger Digital的卡庫克說道，但這段驚魂未定的經歷，讓卡庫克變得更加堅韌，面對川普宣布對等關稅後引發的市場動盪，也毫不動搖。

雖然股市劇烈動盪，但卡庫克表示自己並不太擔心，即便短期內會受到一些衝擊，「我們這一代的處境，跟父母當年完全不同，我們沒什麼好失去的，卻有贏得一切的無限可能。」

Z世代提前進場：風險承擔與冷靜布局並重

《紐約時報》採訪了美國從高中生到20多歲的投資者，他們不約而同地都展現出像卡庫克這樣的態度。

根據嘉信理財（Charles Schwab）去年的《現代財富調查》，在數位平台降低投資門檻與加密貨幣吸引力的推動下，Z世代平均在19歲就開始投資，較千禧世代早了6年，也比嬰兒潮世代早了16年。

這些年輕投資人表示，他們願意承擔風險，同時也秉持一種「保持冷靜、持續投資」的心態。面對劇烈波動的市場，如果說有什麼改變，就是股價大跌，反而創造了平時不易見到的折扣價機會，畢竟過去幾年，股市大多處於持續上漲的狀態。

「我們已經習慣了不穩定，這是老一輩難以適應的，」目前就讀高中的塔克（Alex Tucker）說道，他幾年前開設了債券ETF「Vanguard」帳戶，但直到去年底，才開始積極投資。

儘管在2008年金融危機時，他還只是個幼童，卻認為那場崩盤，對整個世代的財務觀念，有深遠的影響。「我想，那場大衰退讓我們看到，即使像葛林斯潘（Alan Greenspan）那樣的人，也會犯錯，」他說道。葛林斯潘是當時遭到外界指責、助長房市泡沫的前聯準會（Fed）主席，「市場錯了，銀行錯了，整個體系都可能腐敗，但我們還是有辦法繼續前行，甚至從中獲利。」

社群軟體成年輕世代學習投資的平台

報導提到，年輕世代也利用社群平台來學習投資相關知識。例如，塔克目前追隨的投資指標人物，包括在描述金融危機的電影《大賣空》（The Big Short）中，被譽為先知的投資人伯里（Michael J. Burry），以及27歲、在TikTok上擁有近25萬粉絲的投資部落客斯坎隆（Kyla Scanlon）。

斯坎隆建議，在川普多變的關稅政策，導致全球不確定性升高之際，採取「風險撤退」（risk-off）的保守策略，她舉例，「黃金」就是一個潛在的避風港。「我認為，任何投資人都應該配一點點黃金，以作為對沖手段，」她說道。

TikTok上也有許多關於黃金投資的影片，還有大量面對市場波動的應對建議，就如同Robinhood等手機交易平台，在十年前推出後，讓散戶參與投資變得更容易，社群媒體的崛起，也孕育出一批能與年輕世代對話的投資意見領袖。

「現在是追蹤人物、觀點與敘事的時代，」王（Steven Wang）說道，他從哈佛大學退學，創辦了Dub，一個可以追蹤與模仿知名投資人交易的平台，「年輕人不再只是盯著螢幕看本益比了。」

當然，社群上的建議並非全部可靠，但還是有不少建議切合當代需求，且頗具智慧。

一段由創業家馮（Derrick Fung）製作、主題為「逢低買進」的TikTok兩分鐘短片，已吸引超過75萬觀看人次，留言區裡則出現報復性關稅、非彈性市場，甚至是本益比等主題的討論。

《紐約時報》認為，年輕投資人擁有最大的優勢就是「時間」，而股市一向會獎勵耐心的人。

「股市若波動個5到10%左右，我基本上就有辦法長期承受，」16歲的學生陳（Isaac Chan）表示，他是讓高中生學習投資的非營利組織Young Investors Society成員，當時是在COVID-19疫情遠距上課時，因為有很多空閒，而開始學習投資的。

為了掌握基礎知識，陳表示，他閱讀了美國金融網站Investopedia的資料，並追隨股神巴菲特（Warren E. Buffett）與他傳奇合伙人蒙格（Charles T. Munger）的建議。現在，面對人生第一場真正的市場風暴，也能泰然處之。「我真正擔心的，其實不是自己的投資組合，而是我父母的，」陳說道：「他們沒有等待市場復甦的本錢，對他們來說，這是攸關退休安全的變化。」

看跌也是機會，折扣買進成為投資策略

「我看到市場下跌反而會感到興奮，」29歲的約瑟夫（Chris Josephs）說道。這位交易平台Autopilot的共同創辦人說，雖然不希望看到經濟衰退，但近期的市場滑落，確實讓他得以用折扣價來買入蘋果（Apple）與Nike等藍籌股，「如果這些股票下跌40%，就代表我可以用便宜40%的價格買進。」

其他年輕投資人也在積極布局，以應對未來潛在的震盪。

「我投資的主要目標，就是為退休存錢、在不穩定的經濟中保全資產，並沒有因為川普的關稅而改變，」17歲學生宋（Christiana Sung）說道，她和陳一樣是Young Investors Society的一員。「但我確實得重新思考達成目標的方式，」宋表示：「我以前比較偏好投資國際公司，但現在對那些容易受到關稅影響的產業比較謹慎，會開始多留意國內的投資機會。」

「我們更擔心就業問題」

投資部落客斯坎隆認為，在川普的政策導致美國經濟進入轉型之際，反而是考慮「增加一點國際投資」的好時機，例如德國的工業與國防產業，就相對安全。

「我也有一些股票，但不算什麼特別厲害的東西，」30歲的哈桑（Abdullah Hassan）說道。他過去是前總統拜登任內的白宮發言人，目前即將從喬治城大學法學院畢業。他表示，自己與同齡人更擔心的，是「即將到來的經濟衰退」與找工作的問題。

儘管面對川普政策帶來的不確定性、潛在衰退風險，以及市場短期下跌，這群年輕投資人卻以冷靜和靈活的態度回應挑戰。他們熟悉數位平台，重視社群意見，並願意從傳統與新興知識中汲取靈感，為長期財務自由鋪路，在這波震盪之中，他們不僅看見危機，也看見機會，或許，這正是屬於他們的投資時代。

（本文出自2025.04.16《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）