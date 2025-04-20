尋找求職方向、思考轉職時機 6大問題檢視「學習」和「報酬」你最重視啥？

每月反思回顧，三步驟確實做

就跟每個月的理財回顧一樣，工作也應該要每個月反思回顧一次。透過反思，你可以找出自己的行為模式，並做出必要的改變，讓自己的人生變得更好。

如果你有持續記錄工作職責與加分題的話，職涯反思的力量就會更加強大。可以運用這些資訊來思考是否真心喜歡這份工作、是否少了什麼、你喜愛且想深入探索的是什麼、不喜歡做什麼。

持續累積下來，就能發現在工作上，對你來說重要和不重要的是什麼，而這會幫助你做出更好、更妥善的決定。

本文出自《不漏財的雪球管錢術》 記得，每月回顧有三個步驟：追蹤、反思以及調整。

記錄成就，為履歷加值

職涯成長的一大因素，是讓公司看見你的成就。表現優秀是一回事，能清楚解釋自己做了什麼、自己的貢獻是什麼，則是另外一回事，而這個能力可以打開許多機會之門，如果沒有這個能力，是沒有辦法得到這些機會的。

要找到並記錄自己的成就，定時追蹤是一個好方法。請在週末或月底自我反思的時候寫下這段時間在工作上的所有成就，多大多小都可以，如完成專案、主持會議或帶新人等。

這個紀錄非常珍貴，而且會給你的職涯帶來很多好處，如績效考核時支援你、為你的履歷增色、面試時證明你的能力與價值。

雖然工作可能已經很忙了，你想到要把這些步驟加入日常工作中，就覺得很困難，但不要低估了這些步驟帶來的影響。我們很容易就因為忙碌或疲憊而陷入自滿的循環，但很多人就是因為沒有意識到自己自滿的情緒，最終受困在自己痛恨的工作死胡同裡。

請勇敢地與眾不同。你的成功和生活是你的選擇。你想不想選擇成功呢？

檢視工作收穫，思考轉職時機

工作時，你用自己的價值、技能和時間來換取金錢，所以大多數人都覺得工作就是去賺錢的，但你拿到的薪水並不是工作上唯一一件重要的事。

工作主要會有兩種收穫：「學到什麼」以及「賺到什麼」。兩者不一定分很開，但有時兩者的確是分得很清楚。在職涯的不同階段，哪種收穫比較重要會不斷變動，但是哪一個才是最重要，則是完全取決於你。

首先，我們先來定義兩個名詞「學習」和「報酬」：

學習：職場上所能學到的事物遠比職責說明上寫的還要多，包括日常工作、建立專業人脈的能力、接受指導的能力、技能是否受到磨練、是否發展新的技能、工作是否有挑戰性、是否有得到更多發揮和成長機會等。

報酬：這個定義比較淺顯易懂，工作報酬指的就是你的待遇，但這個待遇不只是薪水，還可以包含股權、獎金、401(k) 等比提撥、健保給付和學習補助等。

現在你知道兩者的定義了，那又要如何才能知道，現在的自己重視學習還是報酬，找工作時應該考慮這些嗎？以下幾個問題提供你思考的方向：

・ 我想學到什麼？ ・ 這個工作有學習的機會嗎？ ・ 這個工作有資源或補助可以讓我學習嗎？ ・ 我想要多少薪水？ ・ 這個工作能給我期待的薪資嗎？ ・ 這個工作給我的經驗能讓我以後賺更多嗎？

你的回答可以幫助自己找到適合的工作。如果你現在的工作學不到東西，也賺不到想要的錢，那現在絕對是另尋出路的時機。

（本文出自《不漏財的雪球管錢術》作者：蜜凱拉・阿羅卡 譯者：鍾榕芳)