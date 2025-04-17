打造自己的視覺化財務管理系統 理財達人一張圖教你「成功致富的習慣」

簡單來說，這就是你管理財富的獨特方法，包括製作財務地圖、規劃財務流、擬定進度追蹤計畫。

我會拆解說明每個步驟，你可以運用以下所學來創造自己的獨家財務管理系統！

▎製作財務地圖

製作財務地圖是把目前財務狀況視覺化的絕佳方法。以我為例，帶你看一遍我還在上班時的財務地圖長什麼樣子。首先，我的薪水會直接存到活期帳戶裡。我是雙週領薪，所以平均一個月兩次。把薪水支票存進帳戶之前，我會有12%的薪水直接存入羅斯401（k）帳戶。

本文出自《不漏財的雪球管錢術》 再來，我的錢會分到很多不同的帳戶裡。存完401（k）之後，活期帳戶裡剩的薪水有50%會拿來支付每個月的必要支出，如房租、水電和保險等這些無法用信用卡支付的帳單。

接下來，20%的薪水會用來繳卡費，非必要支出我幾乎都是用信用卡付。我不管買什麼幾乎都是用同一張信用卡，這樣管理和回顧起來會比較簡單方便。在製作財務地圖的過程中，決定要用幾張信用卡是很重要的一步，你可以用很多張信用卡，每一張都是不同用途，或買什麼都只用一張卡。

付完帳單後，我就要做儲蓄和投資的轉帳。我薪水的30%會用來達成理財目標，大多數會直接存入羅斯退休帳戶和證券帳戶，剩下的就會用來做短期目標儲蓄，例如買車基金和旅遊基金等。

製作這樣的理財地圖，可以幫助你清楚看見自己的錢花到哪裡去。把錢放在活期帳戶裡太久，是我們要避免的事。每次薪水變動、換新工作、帳單有變化（例如搬新家），都應該重新調整財務地圖。

▎財務流

財務流就是把錢在不同帳戶之間轉移的作法，可以細分成自動轉帳或定期手動轉帳。想更深入了解自己的財務流，就要找出現金流入和流出的時機和頻率。以下是該做的事：

1.找出發薪頻率：你都什麼時候領薪水？每個月兩次固定發薪日、隔週三或週五、或每月一次？發薪頻率本身並不重要，但的確會影響到繳帳單和處理財務的方法；

2.檢查帳單繳款期限：不同帳單的繳款期限可能落在不同時間，房租或房貸可能會是每月1 號，水電帳單月中付，保險則是每月第三週後繳。每份帳單繳款期限都不一樣，可能有點難管理，請在行事曆記下各個帳單的繳款期限，以及發薪的時間，這些行動可以幫助你決定接下來要怎麼走；

3.做決定：自動還是手動轉帳？沒有正確答案，一切取決於你覺得怎樣比較好。

如果你不想每個月花很多時間轉帳，那可以把所有帳單都調整到同一個時間繳款，並設定自動轉帳，一次把所有帳單繳完。理財目標也可以這樣處理：決定每月轉帳的日期、連結銀行帳戶、設定自動轉帳。一開始可能需要一點時間設定，但處理好之後，維持就不難了。

如果你比較喜歡手動轉帳，可以在行事曆設定繳帳單和理財的提醒。也可以規劃每個月某一天花二十分鐘來轉帳。不管怎樣，重點就是看你比較喜歡自動化還是手動處理。

▎進度追蹤計畫

財富藏在回顧裡，所以你需要一個進度追蹤計畫，來檢視自己的理財狀況，並在需要時調整計畫。你的進度追蹤計畫會有你想融入系統中的理財習慣。我在本章前面有介紹了三個理財習慣：每週回顧、發薪日習慣以及每月回顧。

不一定要三個都做才會成功致富，但要做的是決定哪些習慣適合你，以及要怎麼實行。比如說，每週選定一天檢視自己的財務狀況、把這一天記在行事曆上、並持續遵守這樣的習慣。

我個人是把所有的追蹤任務分散在整個月，這樣我就會一直很清楚自己的理財狀況和現況是如何。我的系統包括每週日晚上的每週回顧，我會在這時候檢視所有花費，花幾分鐘更新理財計畫，確定我仍在追求目標的軌道上；我還會做每月回顧，檢視反思自己把錢花在哪裡，並思考怎麼調整花錢的行為。

你可以透過製作財務地圖、檢視財務流、執行進度追蹤計畫，來建立自己的獨家財務管理系統，並隨時調整系統，以因應自己不斷變動的人生！

（本文出自《不漏財的雪球管錢術》作者：蜜凱拉・阿羅卡 譯者：鍾榕芳)