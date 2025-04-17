破解預算迷思 理財達人教超好用預算速上手「歸零法」、「50／30／20分配法」

很多人對規劃預算有很多迷思，導致他們遲遲不想跨出成功理財的第一步，但其實很多人只是用這些迷思當藉口，來逃避「規劃預算」這件該做的事。

讓我們來一一破解這些預算的迷思：

所以說，預算是可以用來管理金錢的一種工具。就跟你為了夏天練身材而制定運動計畫、或為了創業擬定計畫一樣，你可以規劃預算，讓預算成為你的地圖，引領你從目前所在之處出發，前往心之所向的未來。

預算無須複雜難解或需要悉心維護，只要有效就行。就算你覺得自己不需要編預算或還沒準備好，先做就對了。你會很驚訝自己在過程中發現了多少！

超好用預算速上手－歸零法、50／30／20分配法

編預算的方法有很多種，問家人朋友或理財達人，每個人都會有不一樣的答案。

我的想法是：每一份預算的精細程度都不一樣，但每一份預算一定都遵循著同一個方程式，那就是「收入−支出」。這個方程式要算到多細，就由你來決定。但是算愈多，就可以得出愈多細節，你的預算和理財決策就會愈有效。

以下將說明我編預算的方法。

▎歸零法

每份成功的預算都有兩個主要元素：收入和支出。簡單來說，要規劃預算，要先有收入，然後用收入減掉所有支出。這個簡單的方程式算出來的結果有三種：「有餘」、「透支」和「零」。

「有餘」指的是：月底花完錢之後還有剩餘，這表示你有多出來的錢可以拿來作其他用途（要拿來追求理財目標，或是買東西都取決於你）。

「透支」指的是：賺的錢不夠花。直白地說，就是你要不增加收入，不然就是削減支出。

「零」指的是：當收入減掉支出的結果是「零」，那表示你賺的每塊錢都有規劃在預算內。這也就是歸零法的名稱原由。

歸零法是非常有效的編預算方法，關鍵原因如下：

1.你為自己賺的每一塊錢都分配好用途：用這個方法編預算，每一塊錢都會被分配好，可能是花掉，也可能是用來達成理財目標，這代表你必須全心留意金錢流進量和流出量各是多少，以及用在哪些地方；

2.你有用心：由於每一塊錢都有分配用途，你會被逼著思考這些錢要花在何處，又為什麼要花在這裡。如果實情與預算不符，那就要調整預算，讓預算最後餘額是「零」；

3.你的目標成為首要之務：儲蓄追求的再也不是月底有「剩」才有的項目，用歸零法編預算，儲蓄就是支出的一個項目，一定要編進去，方程式才能平衡。

現在你已經知道歸零法的作法和重要性，你知道自己的收入和支出，但預算必須編得更細，才能更輕鬆規劃收入的用途，讓結餘變成「零」。

▎50／30／20分配法

50／30／20分配法延續了三分法的類別（必要支出、理財目標、非必要支出），並針對要如何分配收入到這三大類裡面，給出了一個基本框架。

以下是簡單的說明：

理財專家使用50／30／20分配法的方式和我的不太一樣，他們會把「理財目標」跟「非必要支出」的順序對調，也就是30% 的預算用在非必要支出，20% 用在理財目標。

我不喜歡這種作法，主要有兩個原因：

原因一、若認真想達成理財目標，那它的優先順序理應前面一點。也就是說，你要分配更多收入在理財目標上；

原因二、非必要支出分配到20%或30%對生活品質的影響，並沒有大到需要犧牲理財目標，但是10%的收入分配到儲蓄或投資，卻可能造成幾十萬的差異。在第四章將會更進一步說明。所以，我們要把錢花在有價值的事物上，並審慎使用自由支出。

你可以用三分法加上50／30／20的框架來分配預算。記得，這些框架都是參考而已，如果覺得這個框架不符合你的狀況，有必要的話都可以調整。

（本文出自《不漏財的雪球管錢術》作者：蜜凱拉・阿羅卡 譯者：鍾榕芳)