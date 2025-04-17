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中年後暴富才是真好命？傳產老闆：年輕時就發生相較守不住財
跟一位傳產的老闆聊天他說：有沒有發現真正命好的，反而是那些40歲以後才真正暴富的；而那些20幾歲就發大財的，10個有9個都已經在返貧的路上了。
年輕暴富，錢來得太容易，開始亂買亂投資亂消費，直到市場轉變，錢花完了又被打回原形。
為什麼40歲之後報復才是真命好？
窮日子熬夠了，人眼看多了，知道錢來得不容易。第一時間不是買買買，而是怎麼保住這疊鈔票。
你覺得這個老闆講的有道理嗎？
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