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如何更省？女大生拚畢業前存10萬 網見開銷搖頭：只剩一招了

聯合新聞網／ 綜合報導
因為高物價，一名女學生感到越來越難存錢，於是請教網友省錢技巧。圖／ingimage
因為高物價，一名女學生感到越來越難存錢，於是請教網友省錢技巧。圖／ingimage

面對高昂的物價，學生要如何「省錢」呢？一名女學生發文，因為高物價，她越來越難存錢了，原本想存10萬元，但即使本身很少外食、租屋處採分租方式、也很少買衣服，仍然很難存到錢，於是請教網友：「大家學生時代都怎麼省錢存錢的呢？」

一名女網友在Dcard發文，表示她作為學生，發現近期物價越來越貴，自己非常難存錢，她本身在學校有工讀，但因為要考研究所的關係，正在補習也沒辦法排太多班，但還是希望能在畢業前至少存10萬。

原PO表示，她很少外食，衣服也大多買網拍的便宜品牌；租屋採用多人合租的方式，平分水電瓦斯費，盡可能少開冷氣；回家也搭客運為主；健身會去用學校健身房，就不用花錢了；其餘則是日常用品，不怎麼花錢，有想過辦信用卡累積點回饋，但因收入太低無法辦，因此詢問網友學生時代「省錢」的技巧。

此文一出，不少網友建議利用「學校餐廳」節省花費，「我大學的時候，學校有素食吃到飽30元，我都會外帶，回到宿舍後分成午餐跟晚餐，超級省」、「我之前是吃學校的餐廳，比較便宜，有時候不到50元就吃很飽」。

也有網友提供其餘省錢技巧，建議可從衣服、食物著手，「硬要說哪裡還可以省，就衣服吧，我是已經好幾年沒買過衣服了，還有菜可以去菜市場，會比價的話，有些還比大賣場便宜」、「自己煮要買當季或打折的菜喔，不然也是很貴」。

但有更多人認為她已經「省到不能再省」，只能主動增加收入了，「建議打工開源」、「想多存點可能還是以多排點班賺錢為主吧」、「做家教，有些大學生月賺3、4萬」。

大學生 存錢 省錢

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