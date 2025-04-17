現在花費1萬塊會是退休金的8萬元！雨果：30年複利翻8倍
「你現在花的1萬元，其實是8萬元退休金：還敢亂花錢嗎？」
有人無法克制自己的購物慾，看到喜歡的東西就想買下來，常常東花一點、西花一點，薪水就花光了。
但是到了思考準備退休金時，又覺得能存的錢太少，退休金目標太高，根本難以達成，於是又繼續原本的消費習慣。
以長期指數化投資就能達到的年化報酬率7.2%來計算，一筆錢進行長期投資後，每10年就可以翻成2倍，20年變成4倍，30年變成8倍。
當你今天花了一筆1萬塊的非必要享樂性消費，看似花掉1萬塊的收入，其實你也等於花掉了30年後的8萬塊退休金（30年後的8萬折現約為3萬3千元）。
當你一直在煩惱退休金準備不足，準備每個月5～6萬元的退休生活費都感到困難時，卻在此時大手筆的花錢，啟不自相矛盾嗎？
現在花掉的1萬塊，約是30年後的8萬塊。如果你擔心退休生活費不足，是不是該做點甚麼了？
◎本文內容已獲 雨果的投資理財生活觀 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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