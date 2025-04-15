窮到差點只能國中畢…貧苦妹昔餓到暈倒 進台積電後人生逆轉

在全球晶片產業中扮演領導角色的台積電，以其優渥的薪資、獎金和福利，成為眾多求職者心目中的理想公司。近日，一位來自貧困家庭的女網友在Dcard分享了她的勵志故事，從小時候無法負擔午餐費用，到成功進入台積電，實現人生的重大轉變。

這位女網友自述，從小生活在經濟拮据的環境中，國小時常因飢餓而暈倒。國中時期，她除了學校提供的營養午餐，幾乎沒有其他零用錢，晚餐也只能依賴家中祖母的料理。高中時期，她依然無法負擔午餐費用，只能帶家裡的剩飯到學校加熱食用，補習班對她而言更是遙不可及。

儘管家人希望她國中畢業後立即工作，她依然堅持完成學業。高中期間，由於家人的不支持，她面臨許多困難，甚至連課本都無法購買，只能依賴老師贈送的光碟學習。

大學期間，她以半工半讀的方式維持生計，每天僅有30元可用於餐費，有時甚至需以一包白吐司撐過一天。在大四時，透過教授的建議，她進一步攻讀碩士學位，並在畢業後進入科技公司工作。

然而，初入職場的她仍然面臨經濟壓力，直到一次偶然機會，她參加了台積電的大規模招聘活動，並成功被錄取。雖然在新環境中遭遇學歷歧視和職場霸凌，她仍然堅持下去，並最終調職到其他單位後，工作逐漸順利，也找到人生伴侶，生活因此發生了巨大改變。

隨著經濟狀況改善，她感受到家人對待她的態度出現了明顯轉變。她反思道，「如果沒有足夠的經濟能力，不應輕易生育孩子，因為苦的是孩子自己」。她強調，先苦後甘的人生雖然艱辛，但現在才終於體會到幸福快樂。

網友們看完也有感留言，「還好妳後來有成功翻身」、「至少女生還找得到另一半，換做男生的話大概單身一輩子」、「看到老一輩養兒防老觀念真的很可怕」、「孝親費就窮給妳這種慘度，一個月給1000打發就好了」、「以前的日子就不要太常回想，把握當下，開心過每一天」。