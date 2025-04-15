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直指高租金趕跑商圈人潮 Cheap列「6階段惡性循環」怒批房東

聯合新聞網／ 綜合報導
新冠疫情期間，台北市公館商圈許多店家關門停業，門口掛上租售看板。聯合報系資料照片／記者陳柏亨攝影
新冠疫情期間，台北市公館商圈許多店家關門停業，門口掛上租售看板。聯合報系資料照片／記者陳柏亨攝影

近年來，台灣房租持續上漲，根據主計處最新統計，租金指數已連續上升40個月，再創歷史新高。2024年租金增幅更達2.45％，這不僅令許多住戶望而卻步，也成為商圈衰退的原因之一。網紅Cheap指出商圈因租金過高而面臨「6階段惡性循環」，並呼籲房東重新審視租金策略。

Cheap在臉書上發文表示，台灣商圈常因租金過高而陷入衰退。他列舉了房東調漲租金時的常見言論，包括「看到你賺錢就漲租」、「別人漲我也漲」等，並指出許多房東因繼承房產而漫天喊價，導致商圈人流減少，店家難以維持。

儘管如此，部分房東仍認為商圈衰退與租金無關，而是人潮減少所致，甚至有房東曾表示「只要人潮夠，房租再貴也沒問題」。Cheap則反駁此觀點，指出「租金貴會直接造成你人潮減少」，強調高租金是商圈衰退的核心問題。

他進一步分析了商圈衰退的「6階段惡性循環」，即「租金貴→商品價格上升→客戶無法承受→人潮減少→店家倒閉→空店林立」。Cheap呼籲房東們重新考量租金策略，以避免商圈進一步衰退。

此套邏輯被認為適用於台灣多個曾繁華卻逐漸沒落的地區，例如台大公館商圈三角窗的屈臣氏以及天母麥當勞，顯示出高昂租金對商圈的深遠影響，貴到連人都跑光了。

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