麥當勞店員拚命拉門抗風雨 專家揭周遭住宅隱藏9大恐怖缺點

幾日前桃園青埔地區一家麥當勞店員為了抵擋狂風暴雨，奮力將大門鎖上，避免豪雨灌進店內，驚險的畫面在網路上引發熱議。房產專家Sway也在臉書列出9大住宅隱藏的恐怖缺點，如果是面對順風向的地區，暴風雨來襲時感受會更強烈，買房子時務必將這些情況納入考量。

這9大隱藏的住宅恐怖缺點包括：

1. 風雨超大宅(漏水難住) 2. 離過婚的宅(下一個也容易離婚) 3. 床頭隔牆是變電箱或基地台(癌症) 4. 經常抓交替的地點(一直死人) 5. 隔壁有建商在施工(你家被打爛) 6. 鄰居是資源回收的家(蟑螂恐怖多) 7. 棟距太近(不想待在家) 8. 狹窄的格局(妻離子散宅) 9. 一層多戶套房(易死易亂)

房產專家Sway在臉書表示，他沒想到青埔這麼恐怖，不過就是個豪大雨，員工就得拚死活。他說，只有在地人知道哪裡風大雨大，住得很辛苦，比如這個青埔麥當勞。

Sway也分析，風雨大的地方，房子住起來的舒適度會比較差，風水也會令人不安，所以生命、財產都容易受損。

從這個案例來看，麥當勞旁順風向的住宅，風雨一樣會大得很恐怖。在桃園高鐵站附近的住宅不少，就非常考驗住宅窗戶的氣密性和水密性，以及房屋是否也容易漏水。

桃園12日晚間發布豪大雨特報，夜間有如狂風暴雨侵襲，網友在臉書「內壢大小事」po出影片，桃園市青埔地區的一家麥當勞店外風雨劇烈，威力不輸颱風，一名店員使勁力氣鎖門，半蹲死命拉的過程，引起網友誇讚敬業。