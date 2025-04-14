職場上別被情緒駕馭了！菲女狼「野馬定律」：最先拖垮你的是脾氣

野馬定律的警惕：別讓情緒把你拖下水

情緒失控比問題本身還要致命

這比諭說到菲心坎𥚃

非洲草原上的野馬，有時會被吸血蝙蝠叮上。不管野馬怎麼暴怒狂奔，始終沒有辦法甩掉蝙蝠，不少野馬因此被活活折磨死。

其實，蝙蝠吸的血量很少，根本不致命。真正拖垮野馬，不是蝙蝠，而是野馬的暴躁與失控，活活把自己累死。

這就是「野馬定律」：拖垮你的，不是問題本身，而是你對問題的情緒反應。

生活與職場何嘗不是如此？我們常為一句話、一個眼神、一個不公平的決策氣得睡不著、做事分心，原本沒那麼大的事，卻因我們過度反應變成了壓垮自己的最後一根稻草。

面對職場的不合理，你可以不爽。但別讓情緒駕駛你的人生。要辨識什麼值得在意跟花力氣、什麼該放手。

不是每一隻蝙蝠都值得你奔命去甩。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。