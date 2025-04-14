用美學修煉培養審美力 大廠董座：數位攝影是我的「傳送門」

公司逐漸步上軌道之際，數位相機也恰逢問世。對我這種休閒時間零碎的人來說，拍照成了一種再適合不過的散心方式。每當按下快門，我便能從繁重的工作壓力中抽離，享受片刻的寧靜與放鬆，彷彿達到一種身心平衡的狀態，就像大家常說的「心流」那樣。

數位相機的操作十分便利，讓我能輕鬆調整光圈、焦距、曝光等細節，並立即檢視拍攝成果。透過學習攝影技巧和添購優秀的器材，我只需按下快門，便能將腦海中的構想化為現實。而回到家後，我又能將照片傳到電腦上，享受編輯與二次創作的樂趣，進一步揮灑創意。

本文出自《美學修煉》 對我來說，數位攝影不僅是一種創作工具，更像是哆啦A 夢的「任意門」，能讓我快速從工作模式切換到創作模式，盡情徜徉在藝術的天地中，滿足我對創作的渴望。

更重要的是，拍照具有高度的靈活性。每次按下快門，完成一張照片後，這段創作旅程便可暫時告一段落，讓我能隨時切換回工作模式。工作與創作彼此交替，形成一種動態的平衡，讓我的生活更加充實而有節奏感。

我對數位攝影可謂全心全意地投入。在最初的10到20年裡，我對攝影器材從不吝嗇，幾乎讀遍了各種攝影相關書籍，孜孜不倦地學習攝影技術和美學。有時拍完照回家，我還會在電腦上繼續處理6、7 個小時，樂此不疲。

雖然家人起初對我的這份熱忱感到疑惑，但我告訴他們，攝影對我來說不僅是一種愛好，更是一種心理上的必需品，尤其在創業的過程中，我全身心地投入，其中的壓力和艱辛，外人是很難真正體會的。人生不應該只有工作，若不讓自己適時切換，早晚會耗盡所有的精力。

在高壓的工作之下，攝影為我創造了一個得以喘息的空間。如果沒有這樣的調劑，我的時間可能會被其他事情消耗掉，比如像一些商業人士賺錢後熱衷於酒店娛樂，或者打高爾夫球經常一整天都不在家。

相比之下，攝影是一個既經濟又實惠的休閒選擇，不僅讓我沉浸於創作的快樂，也不會讓家庭生活因此失衡。

許多人可能很難想像，我這樣一個起初只是抱著興趣的素人，為何會如此投入於數位攝影。從單純地「按一下快門」，到鑽研攝影專書、美學理論，再到投入時間製作粉絲頁、舉辦攝影展、出版攝影集，甚至在繁忙的工作之餘，擠出9年的時間攻讀美學博士學位。

這份執著，不僅源於對攝影本身的熱愛，更是一種在創作中尋求自我實現與平衡的方式。透過我的解釋，家人也漸漸理解了攝影對我的重要性，並接納了我的這份熱愛。

攝影創作與美學思考相輔相成

起初，我接觸攝影只是為了休閒，單純想拍出「好照片」，鑽研設備和技術。當時，我就讀台大EMBA，常為同學拍攝人像照，得到他們的肯定和回饋，讓我發現「按快門」也是一種社交方式，能促進與朋友之間的互動和話題。隨著在親友和同學圈中的口碑逐漸建立，我拍攝了許多讓人印象深刻的人像和風景，也記錄了自己的心情。

然而，有一天我開始渴望探索新的題材，對於什麼才是一張「好照片」產生更多疑問。於是我將市面上探討攝影的書籍收集了一遍，但可惜的是，大部分攝影相關的書都在介紹器材以及拍攝方式，這些以技術為主的環節，對於拍攝背後的理論與實踐十分欠缺。

同時也因為公司產品所面臨的競爭，不再只是技術能力與功能多寡的較量。與國外競爭對手相比，公司的產品在美感方面確實欠缺許多，多到已經成為客戶口中的弱點。即便已經聘請紅點設計師為公司產品做整頓，但仍然沒能做出屬於自己的特色。為了解決這些問題，我非常企盼能找到美學理論的支撐。

經過對多所學校招生簡章的研究，我發現北藝大美術系博士班具有豐富的理論研究師資，是理想的學校。

於是，將之前出版過的攝影集、歷年展覽經歷以及網站資料整理好，並附上研究計畫，毅然前去報考。在口試中，委員們對我從事高科技行業多年，卻選擇攻讀博士表達疑問，但我以決心和行動力說服了委員們，最終成功入學。

入學後，隨著必修課程的安排，逐步深入學習創作理論以及西方的美學、哲學，不但逐漸奠定了我的美學基礎，對於公司的管理和創新也有了與以往完全不同的突破想法，終於將公司的產品提升到能與國際大廠競爭的層次。當然，這對我長期投入的攝影創作與攝影評論，也增加了更多的元素與自信。

（本文出自《美學修煉》作者：盤龍William Pan)