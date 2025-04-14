提升審美能力、啟動自我修復能量 美學博士CEO教你打開視角看見不一樣的世界

這種對環境周遭敏銳感受的能力，可能有人認為是阿Q 精神，是不願面對現實生活的某種逃避。但或許正是因為有點阿Q，才能在生活壓力的縫隙中找到喘息，讓日子過得比較舒坦。

如果生活壓力無可避免，我們又想要保持從容的心態，讓自己過得好一點，那學習審美絕對是一條捷徑。

本文出自《美學修煉》 從身邊發現美，讓生活更有趣，這就是我最初接觸美學的動機之一。我發現，只要偶爾將注意力從工作壓力轉移到生活周遭，只要願意用心觀察，就有機會發現美，可以為生活增添色彩和樂趣。

當我們學會欣賞身邊的美好事物，無論是一朵花、一幅畫、一首詩、一抹陽光，都能為我們帶來愉悅和滿足。

既然知道移轉注意力是接觸美好事物的一把鑰匙，那麼我們該怎麼做呢？當中的訣竅就在：對我們的所思所感升起自覺，然後有意識的進行一場有趣的美學修煉。

透過美學修煉，可以讓我們的審美視角慢慢被打開，讓更多美的體驗滲進我們的生命。你可以先試著做一些小練習，比方你可以先放慢腳步，環顧四周，試著注視某個特定物品或景象，光是經由靠近或遠離它，就會發現原本習以為常的周遭環境，竟然藏著這麼多從來沒有注意到的細節，像是物件的紋理、色彩或光影變化等等。

此時的你或許還沒感受到美，但是沒關係，因為你已經開始能夠駕馭自己的注意力，不再只是被壓力占據所有心思。

這就是我撰寫本書的初心：幾十年來，在我重壓且繁忙的創業路上，一開始透過數位攝影，意外找回小時候的美感體驗。

我原本就是一個學習型的創業人，先後讀完台大EMBA 和北京大學國家發展研究院工商管理碩士，攝影不但是我和人們交流的方式，也帶給我一個兼具舒壓、思考和美感體驗的獨立世界。

由於「拍而知不足」，開始長時間投入攝影活動，從鑽研人物、風景攝影一直追索到背後的美學概念，讓我又去報考北藝大美術系博士班，透過創作和理論的相互印證，除了順利取得學位外，更從古往今來的哲學家和美學大師的思想中，吸收到相當多的美學養分，讓我的審美視角更為寬廣，對事物的觀察也從表象深入到背後的文化與意涵。

可以說，美學讓我的生活更精彩、更美好，也因此，我希望能透過我的學習心得和實證經驗，和讀者分享我所接觸的各種美學概念，以及我如何透過數位攝影來進行創作、打開思路的心得。希望透過美學修煉的三個歷程，能感染更多讀者一同思考美、發現美，進而找到自己的方式去實踐美。

美學不是死板的理論，每個人都可以透過有意識的修煉，建立起自我的信心，依照自己的審美能力來美化自身的外在與內在。

希望大家讀完本書，可以為一成不變的生活帶來一絲改變，從而可以累積一些對抗生活壓力的能量，找到屬於自己的審美視野，建構個人的獨有品味和價值觀，讓生活更有深度、更為滋潤。

（本文出自《美學修煉》作者：盤龍William Pan)