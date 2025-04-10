波動中秉持三基本原則 美股前景仍樂觀

短短幾天川普政府的關稅手段從一開始的超過預期，到突然降至10%並給予90日的談判緩衝，政策開合之間顯示未來仍存在許多未知數，這期間市場勢必反應激烈與更顯波動。不過，身為長期投資價值的奉行者，富蘭克林股票團隊分析，從更長遠的角度來看待這些關稅措施，對降低聯邦支出、增加關稅等新收入來源與重建美國工業基礎來說非常重要，短期壓力雖大，所幸美國經濟基石的就業和消費者支出仍有所支撐，也不乏優質企業標的，而AI驅動的創新力亦是支持美國擁有長期投資價值的重要因素。

近日市場充滿挑戰，隨著企業消化大規模重組全球貿易格局的短期和長期影響，波動性可能會持續。富蘭克林股票團隊分析，關稅政策主要目的在於降低聯邦支出、增加關稅等新收入來源以及重建美國工業基礎以大幅減少赤字，同時積極促使製造業重返美國，改變美國就業的同時，也消弭有關藥品、工業零組件、其他關鍵進口和創新方面依賴中國、其他國家的國家安全擔憂。

波動中 堅守三基本原則

經理人認為，重建美國工業基礎的過程漫長且複雜，且川普政府若持續關稅手段以達到目的，預期前方仍有許多變數，不過卻不影響對美股前景的樂觀期待。原因在於面對這樣波動難料的市場，富蘭克林股票團隊把握主動投資、重視品質及放眼長期機會三項基本原則，即使市場仍有陰霾，還是有助於從中持續發掘亮點。

一、主動式管理：特別是市況波動之際，主動投資有其價值。

二、重視選股品質：偏好具強大領導力和競爭實力的高品質企業，有助維持領導地位。另外高品質、抗關稅、抗衰退、具有良好長期前景的企業，現在估值有吸引力。

三、放眼長期機會：關稅消息可能改變當前局勢，但一些主流趨勢還在持續從前進，像是AI、數位轉型等長期主題，繼續為有耐心的長期投資人創造價值。

富蘭克林證券投顧表示，關稅消息可能會改變眼前的格局，預料由AI驅動的自動化、先進機器人技術有望引導美國製造業進入新時代，因此未來仍需面臨諸多不確定性挑戰，持續創新是釋放價值和帶來長期性增長的必經之路，對願意進一步展望未來的投資人來說，仍有理由保持樂觀。