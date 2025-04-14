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AI介入後產生1特殊現象 CEO從「美顏相機」看大眾美學與心理學

聯合新聞網／ 時報出版
人工智慧（AI）科技快速發展，AI技術可運用在各種不同層面。（路透）
人工智慧（AI）科技快速發展，AI技術可運用在各種不同層面。（路透）

在研讀完龐雜的美學理論後，我發現自己除了在審美上打開了許多不同的觀察角度，也對人們在群體生活中的社會關係多了一份敏銳的觸角。

尤其在進入數位時代之後，我發現手機上的美顏相機功能，以其優異的攝影效能和上傳社群網站的便捷，讓「按一下」這種美學實踐行動變得更為普及，幾乎成了全民運動。

本文出自《美學修煉》
本文出自《美學修煉》
正如本書開端所言，我的美學修煉之旅起因於熱愛數位攝影，想要透過美學鍛鍊，拍出更出色的好作品，同一時間，手機和通訊網路正在席捲全世界。當大家還沒回過神來，許多人家裡的數位相機已經被遺忘，人手一支的手機裡，塞滿了五花八門無暇細數的相簿。

對於美顏相機這項應用程式的強大功能，我想大家應該都不陌生。用它拍照，可以讓人覺得自己變美，連年輕族群也喜歡用它來拍人或自拍。

為數眾多的人們習慣隨時用手機自拍，再用軟體略做修飾，讓自己變美變帥，然後PO到社群媒體上曝光。經過一段時間，美顏相機的作用讓大眾逐漸適應，甚至認可經過修飾後的人像是美的。這也是AI人工智慧介入美學後的特殊現象。

許多人彼此未曾謀面，都是靠所謂的「有圖為證」的相片或錄影在網路上相互了解。無論美顏相機最終如何影響人與人之間真實的相處，會有越來越多的人繼續使用它，應該都是基於認同美顏相機美學的原因。

到底美顏相機的美學標準究竟從何而來？以下我們就來深究美顏相機的設計者和工程師團隊，是如何將龐雜的美學、心理學和社會學，悄悄融入到最新的科技工藝上，並且逐漸形塑大眾的美學觀。

結合高科技和社會文化理論的美學考量

深入分析觀察後，可以發現，美顏相機在設計之初就大量運用「社會文化理論」，以加強個人和其所處社會文化環境之間的相互作用，並進一步影響個人的觀念、價值觀和行為。在美顏相機設計上，社會文化理論主要體現在以下幾個方面：

1. 技術與美學理論及心理學交融：美顏相機設計反映了技術與美學理論和心理學的交融。技術提供了實現美顏效果的工具，而美學理論和心理學則決定了哪些效果是被期望和追求的。這種交融體現在軟體設計、過濾器選擇和預設模式中。

2. 貼近社會期望與美的標準：不同文化對美的標準和期望不同。美顏相機的設計會考慮到使用者所在文化對美的具體期望，如膚色、臉部輪廓、眼睛大小等。設計師透過研究這些文化標準來調整美顏功能，滿足不同市場的需求。

3. 自我表達與社交認同：在社會化過程中，個人學會如何透過外貌來表達自我和尋求社交認同。美顏相機提供了一種便捷的方式，讓使用者可以調整和美化自己的形象，以符合他們認為理想的外貌標準，從而在社交媒體和現實生活中獲得更多的認同和讚譽。

（本文出自《美學修煉》作者：盤龍William Pan)

美學博士CEO盤龍William Pan
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