川普對等關稅上路改變企業成本結構《供應鏈之死與PI的崛起》揭示逆風突圍下一步

美國總統川普宣布對等關稅政策後，全球供應鏈局勢瞬間劇變。自4月3日起，台灣多項關鍵出口品項被納入高達32%的懲罰性關稅清單，震撼全台產業界。「整個供應鏈像被炸過一樣」——這是台灣當下許多企業的真實處境。這場關稅衝擊不只改變企業成本結構，更徹底打亂全球分工模式，加速供應鏈重組。

因應此一歷史級的變局，商周出版於2025年4月9日（三）假台北美僑俱樂部（American Club Taipei, ACC）舉辦《供應鏈之死與PI的崛起》新書發表會，邀請政產學界代表共聚一堂，針對「實體AI與供應鏈未來」如何幫助企業進行新的全球佈局，展開深入對談，為企業與政策提供實戰與前瞻兼具的路徑指引。

本次新書發表會邀請到黃齊元 CY Huang｜李國鼎科技發展基金會副董事長、詹斯敦 Shelton Chan｜喬治亞理工學院亞太區國際事務執行長、穰穎宣 Albert｜中華民國物流協會理事長三位專家將於現場展開主題座談：「當世界貿易因關稅而不再自由，當實體AI取代人工，舊模式走向盡頭，企業該如何佈建新的智慧物流與供應鏈管理？」，聚焦 關稅壁壘、AI技術應用、區域產業協同、供應鏈碳排管理、前端研發技術、跨國投資等關鍵議題，並就政府角色、企業因應及學術研究，進行深度對話。

供應鏈崩解加速，台灣該如何應對全球新規則？

本書作者 喬治亞理工學院亞太區國際事務執行長 詹斯敦（Shelton Chan） 擁有超過三十年的供應鏈顧問經驗，長期在美國、中國與台灣推動物流系統與產業升級，曾為京東、華為、富士康、可口可樂等國際龍頭企業擔任顧問。他指出：「今天的供應鏈早已不是『一家工廠對接一家工廠』的線性結構，而是涵蓋數據、資產、人力與決策的全流程網絡，當這套系統被打破，企業勢必要重新思考獲利模式與競爭策略。」

川普的供應鏈改革，並不只是短期戰術，而是一場意圖重構全球經濟秩序的長期戰略。書中深入剖析美國如何藉由「智慧製造」、「實體AI」與「政策壓力」強勢拉動全球產業鏈重整，進而推升自身製造競爭力。同時也點出台灣面臨的三大現實挑戰：少子化導致人力短缺、碳排壓力導致成本攀升、以及供應鏈斷鏈風險頻繁升高。

為什麼要談「PI」？因為這才是供應鏈的下一步

「PI」是什麼？PI，全名為Physical Internet（實體互聯網），源自於網際網路的邏輯架構，將相同概念應用在物流與實體流通上，透過資源共享、標準化容器、數據平台與AI優化，實現更高效、低碳且永續的供應鏈模式。這是一場結構性升級，不是技術小修，而是產業革命。

詹斯敦指出，目前美國、歐洲與日本政府都已啟動PI相關計畫，如歐盟將PI視為未來替代傳統物流的主流方案、日本政府正培育3000名PI架構師，而台灣若能順勢切入，將有機會躍升為亞洲供應鏈協同中心。

《供應鏈之死與PI的崛起》一書結合作者長年顧問實務與國際觀察，從AI技術落地、平台建構到標準容器應用，提出可行策略。更以台灣產業視角切入，說明如何建立本土化的PI推進路線，協助企業從成本中心轉化為利潤中心，真正達到「從邊緣突圍、從逆境獲利」的目標。