《「我是有錢人」迷思765》不怕關稅！0050金融海嘯後飆73% 股民靠「神操作」半年就回本

4月2日，在美國總統川普所謂的「美國『經濟獨立宣言』的『解放日（Liberation Day）』」當天，在白宮玫瑰花園所舉辦的一場演說上，正式宣佈一份適用於超過100個貿易夥伴的「報復性關稅」名單。

而名單中，最高關稅稅率的國家包括：柬埔寨49%、越南46%、斯里蘭卡44%、孟加拉國37%、泰國36%、中國34%（另加現有的20%關稅）、台灣32%、印尼32%、瑞士31%、南非30%、巴基斯坦29%、印度26%、南韓25%、日本24%、歐盟20%。

川普關稅引爆美股重挫

而在名單宣佈之後，美國股市三大指數開始重挫。道瓊工業指數下跌1,679.39點，跌幅3.98%，報40,545.93點；標普500指數下跌274.45點，跌幅4.84%，報5,396.52點；那斯達克指數下跌1,050.44點，跌幅5.97%，報16,550.61點。

且道瓊工業指數更創下連續2天超過1500跌點新紀錄，美股短短2日蒸發6.6兆美元，堪稱自疫情以來最慘一周。而標普500指數成分的市值，單是一天，就蒸發掉大約2.5兆美元，也創下2020年6月以來最大單日跌幅；那斯達克指數則創下自2020年3月新冠疫情，導致全球市場陷入低迷以來的單日最大跌幅。

之後，在中國大陸也釋出「報復性關稅（稅率34%）之後，不但美股續跌，國際油價及全球股市，也持續出現「暴跌」，以及「賣壓不止」的情形。

散戶搶進抄底創紀錄

但比較值得關注的是：儘管美股連番重挫，但卻吸引了不少散戶「搶進抄底」。有媒體引述摩根大通（JPMorgan Chase）4日所發佈的報告指出，散戶投資人當天單日買進美股金額高達47億美元（約新台幣1556億元），創下過去十年以來的最高紀錄。這波「逢低買進」的操作，與2020年3月新冠疫情引發的股市拋售潮形成鮮明對比，顯示散戶對當前市場仍抱持一定信心。

台股清明連假後也慘崩

反觀國內，在放了幾天清明節連假之後，儘管全球股市已經反應了數天，國內投資人已有一定心理準備之下，週一（7日）台股開盤之後，一如預期地盤跳空重挫超過2000點，跌幅超過9%，盤中恐慌氣氛持續漫延，鮮少買盤進場，終場台股下殺2065.87點，收在19232.35點，市值雪崩逾6.6兆。上市櫃超過1700家公司跌停，寫下史上最慘紀錄，最大權值股台積電收在跌停價848元，市值單日慘崩2.4兆。

定期定額也不要停扣

這個時候，自然有不少朋友詢問筆者：其原先定期定額投資的標的，是否還要繼續扣？還是先暫停、觀望一番再進場？對此，筆者的回答都是：假設不是投資單一個股的投資人，真的是完全不用擔心股市的大跌。理由很簡單，只要人類不毀滅、台灣不沉沒、經濟持續增長，股市就算偶有大跌，長期都還是會「還給投資人一個公道」。特別是當投資人，買的是一整個市場投資組合的標的，不但定期定額不該停扣，還最好是「逢低加碼」。

事實上在過去，每到市場大跌之際，總是有非常多原本就在定期定額投資的人，因為擔心「買到高檔」，並希望「買到低檔」，都想要「暫停扣款」，等市場「跌得差不多了」再進場（持續扣款）。

然而，定期定額的原理就在於：當「定時定額期間內，每筆投入資金的加權累計成本，低於期末資產價格」，就會產生正報酬。因此，只要投入策略能在相對低點扣款越多次，就越有機會增加最終的報酬表現。

然而，筆者總是不忘提醒這些朋友們：這世界，沒有人能夠神準預測市場的最低點。所以，最好徹底忘掉「等跌到低點再買進」的不切實際想法。而為了證實「就算市場大跌，定期定額也不要停扣」的說法，筆者先假設某檔ETF的走勢是一標準的「微笑曲線」，市價從20元等速下跌到11元，再等速回漲至20元，期間歷經20個月，但有3種不同投資人。

其中投資人甲，定期定額投資不停扣；投資人乙則是剛開始，還是有紀律性地投資，但跌到16元以下時，就不敢投資而停扣。且一直等到市價回到16元之後，再繼續定期定額投資。至於投資人丙，則是持續定期定額，且與乙相反，在跌到16元以下時，加碼扣款一倍，三人在20個月內的投資成本如下（請見下表）。

定期定額投資有3大重點

從上表的數字，可以衍生出幾個有關於定期定額投資的重點：

重點一、持續扣款已經是很好的策略，因為無法猜中低點再進場，且唯有持續扣款，才能保證「扣在相對低點」。

重點二、避開相對低點，其實不利定期定額投資。例如投資人乙的策略，雖然怕「越扣越跌」，但由於少了「增加買進低價單位數」的機會，累積成本反而高出其他兩位投資人一截。

重點三、下跌持續加碼的投報率可能會更高。投資人丙採取與投資人乙相反的策略，在價格跌到16元以下時，非但不停扣，每期還加碼扣款一倍，一直到市價回到16元以上時，才暫停加碼。所以，他的累積成本，是三位中最低的。

當然，必須提醒投資大眾的是：首先，因為權值股選擇的不同，投資人「回本」時間，很有可能短於整體大盤的回本時間。舉例來說，之前有投資達人就表示：「進一步來看，過去20年台股有7次大崩跌，最慘烈一次是2008年金融海嘯，0050最大跌幅達55.57%，等於1000萬投入便蒸發了550萬元，投資人必須忍耐3年3個月才能解套」。

然而，這個跌幅約是從海嘯前「最高點」進場，算到海嘯中「最低點」，也就是完整吃到跌幅的投資人。但實際上，由於0050是投資大型權值股（等於是各產業中，最具競爭力的強勢股），以月收盤價來看，2009年1月最低點後一年，漲幅就有73.8%；就算是從價格的最高點—2007年10月月底時，才開始定期定額扣款，投資人大約在最低點後半年，就可以「回本」了。

其次，筆者以上所謂的「定期定額不停扣」，以及「越是大跌，越是可以加碼投資」的前提，必須是「非單一個股或產業」。否則，之前的投資高點，很有可能會「一去不復返」，也就是股價一路向下，而沒有回到原點，甚至是原點之上的機會。

假設投資人買的是「指數」，就不容易發生此一現象。這是因為首先，指數已分散成分股；其次，只要是趨勢向上的標的，就比較不容易發生「價格一去不復返」的情形。