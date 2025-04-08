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台股連日重挫…高關稅風暴衝擊下「要跌多久」？法人曝關鍵

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憂台股撐不過關稅戰無止盡凌遲！估價師：房市爆斷頭潮 關鍵看2數據

聯合新聞網／ 綜合報導
不動產估價師陳碧源憂心股房連動，撐不過關稅戰將出現斷頭潮。聯合報系資料照
不動產估價師陳碧源憂心股房連動，撐不過關稅戰將出現斷頭潮。聯合報系資料照

台股受到川普政府對等關稅衝擊，已經連續第二天崩盤，今日終場再下殺772點，以1萬8459點收盤，跌幅4.02％，上市跌停家數逾4百家。

不動產估價師事務所高源所長陳碧源於臉書發文示警，若關稅戰持續，股災未改善，房市將迎來斷頭潮。

陳碧源表示，川普習慣敲山震虎，擺擺姿態，逼人讓步，且不能討價還價，逼得大家要陪他走鋼索。如果挺過去了，世界一切美好，走不過去，便掉落無底深淵，而所謂的財富重分配，向來是資產先急凍，讓他們有機會搜刮便宜所造成的。

陳碧源指出，波動大的股市，一直以來都是總體經濟的領先指標，如果這波關稅戰只是短期的，撐過去震盪或下修，總體經濟則柳暗花明，房市情勢有望大好。

然而，相對於股市的起伏迅速，房市則平滑許多，但是如果關稅戰不解決，股市都已經撐不下去了，就會導致全球貿易和經濟走回頭路，大家都不會好，房市也會啟動斷頭潮。

陳碧源也提醒民眾，這陣子應多留意逾放比以及法拍統計數據，但可能得等到3至6個月後才會反應，建議投資人現階段最好還是保持「現金為王」比較重要。

川普 關稅

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