閱讀完一本書難以表達自己的觀點？結構化思考幫你找到答案

不少人在閱讀後想要產出自己的想法或觀點，但由於種種原因而作罷。比方說，書中的資訊量過於龐大，記錄了許多重點與筆記而感到不知所措，不知道該如何篩選和整理；可能被書中諸多精彩內容和故事所吸引，覺得都很有價值反而難以產出自己的觀點；又或許讀完後隱約有自己的想法，但不知道如何清晰的表達自己的觀點，怕寫得太糟被人笑話。

這些困擾其實都可以用結構化思考幫你找到答案。

本文出自《看得見的高效思考》 我們可以在閱讀一本書之前，試著用3×3模型來結構化思考一下自己的閱讀計畫：

理解：掌握書中的內容、主旨與方向

資料蒐集：在閱讀之前，先了解這本書的背景、作者的經歷和寫作目的；有助於讓自己更好的理解書中的內容。

背景分析：閱讀一本書的目錄、前言和結語，了解書籍的結構和主要內容，幫助自己在閱讀過程中掌握有哪些重點。

目標設定：設定閱讀這本書的目標，像是學習特定技能、獲得新的觀點或解決某個問題，也可以單純是讀完一本書。

分解：將書中的內容分解成更小、更可管理的部分

目標拆解：將書籍分解成各個章節或主題，逐步閱讀和理解每個部分。

資訊過濾：在閱讀過程中，篩選出最相關和重要的資訊，做成筆記記錄下來、或是在書上標記重點與關鍵字。

訊息歸納：將篩選後的資訊進行整理和歸納，形成清晰的結論。比方說，總結每章的主要觀點、重點與啟發。

再構築：形成自己的觀點和見解

訊息整合：將所有分解的部分重新組合，像是將不同章節的觀點進行比較和對比，或是可以依照三到四個面向來歸納各章節的重點。

觀點萃取：從整合的內容中提取出核心觀點，並思考這些觀點如何應用到自己生活或工作中的情境，或是與過往經驗如何產生連結。

結構梳理：將這些核心觀點和自己的見解進行結構化整理，形成一個有條理的總結或評論，像是撰寫一篇讀書筆記、書評文章或是啟發心得。

舉例來說，我閱讀《一如既往：不變的人性法則與致富心態》這本書。

• 首先，理解這本書在說什麼，以及作者撰寫的緣由和背景

• 資料蒐集：了解作者摩根．豪瑟的背景和這本書的寫作目的，發現書中主要探討了在人性和致富心態中不變的法則，並透過歷史事件和小故事來說明這些原則。

• 背景分析：閱讀書籍的目錄、前言和最後的致謝文，了解書籍的結構和主要內容，這本書分為多個章節，各章節探討一個不變的原則或法則。同時我也閱讀了作者的前一本著作《致富心態：關於財富、貪婪與幸福的20堂理財課》，了解兩本書之間的關聯性。

• 目標設定：雖然這本書的主題談的是投資策略，但我想書中的原則也可以應用在生活與工作上的選擇策略，學習如何在變化的世界中找到穩定的原則，改善自己的決策與選擇模式。

• 其次，分解書中的章節，逐一消化與過濾重點

• 目標拆解：將書籍分解成各個章節或主題，逐步閱讀和理解每個部分，包括風險管理、機會識別、情緒控制等原則。

• 資訊過濾：在閱讀過程中篩選出最相關和重要的資訊，做筆記記錄下每個章節中的核心觀點和實際案例，特別有感的部分我還會摺頁註記。

• 訊息歸納：我會在各章節的最後一頁總結主要觀點和重點，並思考這些觀點如何應用到自己的生活中，以及帶來哪些啟發與新的提問。

• 最後，再構築總結出的內容與啟發，形成自己的觀點和見解

• 訊息整合：我會在紙上將不同章節的核心觀點、關鍵字用心智圖的方式來整理出一個作者視角的輪廓；然後進行比對與整合。

• 觀點萃取：從整合的內容中再進一步提取出最重要的三個觀點，並思考這些觀點如何應用到自己生活或工作中的情境，或是與過往經驗如何產生連結。

• 結構梳理：將這些內容進行結構化整理，寫成一篇閱讀觀點。

最後我產出的三個觀點，分別是：

• 人類的行為和思維模式有些是永恆不變的，這些不變的事物可以幫助我們，在一個快速變化的世界中做出更好的決策和過上更好的生活。

• 市場受到故事的影響，比數據更多。

• 不見棺材不掉淚；除非親身經歷過，否則有些教訓永遠不會深入人心。

也寫下了自己對於這三個觀點所獲得的啟發，包括：

• 不要被外在的變化所迷惑，而要關注內在的本質；找到自己的價值和目標，並堅持實踐就能獲得複利效應的回報。

• 數據單獨存在沒有意義，而且可能產生迷惑。我們要理解數據背後的脈絡，並用故事來傳遞自己的訊息和說服他人。

• 不要盲目的模仿別人的成功或失敗，而要從自己的經歷中學習和成長，並尊重別人的經歷和選擇。

如果你也恰好讀過這本書，或許可以印證一下我的觀點與啟發，與你的有哪些不同？而你又會如何詮釋你的觀點呢？

我想提醒你的是，雖然我將結構化思考的過程，整理為一個3×3的模型，不過這是為了讓你方便學習與練習，未必是正確答案或是最適合你的方式。就我自己來說，每次在將想法轉化為具體的觀點產出時，也未必都依循著這樣的步驟。

重點在於從「理解、分解、再構築」這個基本概念出發，去思考：

• 我可以如何對眼前的這本書有更深入的理解？

• 我該如何拆解「一本書」來降低消化的難度、提高理解的效率？ • 我要如何歸納出自己的觀點，要選擇作者視角、讀者視角或是第三人視角？

希望這些說明有助於你找到屬於自己的結構化思考模式！

（本文出自《看得見的高效思考》作者：劉奕酉)