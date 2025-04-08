關稅戰屠殺全球股市…他問房價跌嗎？「1條件」曝蛋殼恐跌爆

川普對等關稅造成全球股市災情，不少股民資產大縮水哀鴻遍野，更有網友好奇股市出現恐慌重挫是否會讓房價也跟著下跌？文章一出，底下留言眾說紛紜，引起熱議。

原po於Dcard發文，好奇物價不斷上漲回跌的可能性，例如現在大腸包小腸一組要價60元，是否有機會跌到變45元。但原po也擔憂，若物價回跌薪水恐會跌回2萬元，而房子當時若是用1000萬買的，搞不好會跌至700萬。

文章底下有人留言認為「有可能，股票賠光又遇到限貸令，認賠」、「台灣房價對照薪資，打對折還是太貴，繼續炒啊」、「為啥不可能跌？」、「如果造成通縮那可就不一定了⋯蛋殼一定跌爆」。

但也有人覺得「房價不太會跌，只是漲幅有限」、「頂多小跌，大跌腰斬不可能」、「想當年一中街一組大腸包小腸25元，現在一組都50元了，你會奢望房價掉除非崩盤，但也是在夢中」、「不會跌啦，貸好貸滿就對了」、「關稅貿易別國打打殺殺，也始終沒看到陽春麵回到一碗20元含滷蛋」。

甚至有網友示警，川普關稅戰狂開地圖砲，「到時候台企大量倒閉裁員，一堆人失業繳不起貸款急賣你說跌不跌？」、「那為什麽我的鴻海會跌到13×實在想不通」、「大量新青安釋出房源，全球經濟不好被資遣的人變多後，就可能跌了」。

不過也有人分析「房價這種東西要切很細去看，畢竟各類房子就是不同起跑點，包括地區在哪？是預售屋、新成屋、還是中古屋？ 中古屋又是幾年屋」、「可能還沒那麼快，基本上如果不是無腦買房而且毫無資金分配控管，還有寬限期這個優勢的話，即便有拋售潮或是跌應該還要些時間」。