黃仁勳讓ChatGPT寫一首關於輝達的詩 回覆結果讓他很滿意：賭對了

此後幾年，隨著利用GPU訓練大模型成為產業共識，愈來愈多的公司開始追逐高端GPU，導致GPU奇缺。馬斯克曾說，現在它們「非常難搞」。這些晶片成為淘金熱的鎬和鏟。

2022年，黃仁勳第一次嘗試使用ChatGPT，他讓它寫一首關於輝達的詩。ChatGPT回覆的結果讓他很滿意：

輝達迎接挑戰。 憑藉強大的GPU和人工智慧， 正在拓展科技的邊界。

看到這首詩，黃仁勳開心的笑了，他知道自己賭對了。

本文出自《奧特曼傳》 隨著AI訓練的最大規模大約每6個月增加一倍，輝達成為這場戰爭裡唯一的「軍火商」。

幾年後，隨著ChatGPT的走紅和輝達市值突破3兆美元（截至2024年10月），馬斯克和黃仁勳出神的看著這台超級電腦的照片在網路上流傳，背後是奧特曼寫在牆上的那句名言。

那句名言的後半句是：「我們每個人都有責任把世界的命運寄託在自己身上。」

時代的鐘聲從遠處傳來，當演算法（Transformer 模型）、算力（輝達）和資料（網際網路）都萬事俱備的時候，一扇新時代的大門打開。

奧特曼後來回憶，在一個夏日涼爽的黃昏時分，OpenAI研究團隊完成一個關於規模法則的實驗，這個實驗呈現出用於訓練人工智慧的運算能力與其結果能力之間的關係，並產生一系列「完美、平滑的曲線」，這些指數曲線看起來更像是宇宙基本定律，而不是實驗數據。

奧特曼和一群研究人員走到辦公室外，望著遠處的夕陽。他們共同意識到，用用人工智慧不僅可能實現，而且它的來臨可能比先前預期要快得多。奧特曼後來回憶說：

我們都在想，這一切真的會發生，不是嗎？ 這就像是科學史上的一個轉捩點。 我們已經洞悉一種全新的事物，即將向全人類宣告它的來臨。

（本文出自《奧特曼傳：OpenAI執行長開啟生成式AI變革時代》作者：周恒星)