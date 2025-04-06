「它」重達317公斤如一台電動汽車 輝達成了OpenAI唯一軍火商

很快的，一群人工智慧研究員發現輝達GPU在訓練神經網路過程中的潛力。2012年，辛頓帶領兩位愛徒艾力克斯．克里澤夫斯基和伊爾亞．蘇茨克維推出 AlexNet。

相較於Google用1萬6000顆CPU，AlexNet只用4顆輝達GPU，在學術界和產業界引發轟動。AlexNet完成電腦視覺領域的巨大突破，它成功證明深度神經網路（DNN）可以有效對許多物件進行分類，而增加訓練資料量可以提高DNN的有效性。

本文出自《奧特曼傳》 開發和訓練這些神經網路需要大量運算資源，而且使用大規模並行的GPU訓練模型的時間，比單獨使用多核CPU訓練模型的時間更短。

黃仁勳敏銳意識到，輝達下一個成長機會在人工智慧領域。黃仁勳打賭輝達的電腦晶片可以成為人工智慧的大腦，他決定將所有的籌碼放上賭桌。

黃仁勳後來回憶：「我們有幸退後一步，問自己這對電腦的未來意味著什麼。我們得出正確的結論，這將改變運算方式，這將改變軟體編寫方式，這將改變我們可以編寫的應用程式類型。」

黃仁勳開始積極布局針對人工智慧的GPU。輝達差不多花 5 年時間製作出DGX，這個GPU重達317.5公斤，黃仁勳把它形容為一輛電動汽車。馬斯克聽說這個消息後，找到黃仁勳，表示OpenAI想要一個這樣的GPU。

於是，在2016年8月的一天，黃仁勳造訪OpenAI在舊金山的辦公室。他在一間會議室裡將這台超級電腦（屬於最新推出的 DGX-1 系列）親手交給馬斯克。

那一刻，黃仁勳突發奇想，隨手拿起一支馬克筆，在這台超級電腦的機身上寫道：「為了伊隆和 OpenAI 團隊！為了電腦和人類的未來！我將世界上第一台 DGX-1 作為禮物送給你們！」寫完後，他把筆交給馬斯克和圍過來的 OpenAI 團隊成員，所有人逐一在主機殼上簽名。

當天晚上， 馬斯克在 Twitter 上寫道：「十分感謝輝達和 Jensen。（黃仁勳的英名名）將第一台DGX-1 超級電腦捐給 OpenAI，以推動AI科技的普及。」

DGX-1超級電腦擁有高達170 TFLOPS的半精度浮點運算能力，較當於250台傳統伺服器，可以將深度學習的訓練速度加快 75 倍，使 CPU 性能提升 56 倍，報價12.9萬美元。

根據黃仁勳的介紹，這個產品由3000人耗時3年時間研發出來，開發成本巨大。黃仁勳稱：「如果這個計畫只是為了打造一台這樣的超級電腦，那麼這個計畫的成本將高達20億美元。」

當時OpenAI和輝達都沒有解釋這台超級電腦的準確用途。但輝達聲稱，DGX-1是為了處理深度學習等AI問題而量身打造的超級電腦。黃仁勳提到：「世界上第一台專為AI打造的超級電腦即將落腳在一家專注於開放式 AI 研究的實驗室，簡直是天作之合。」

（本文出自《奧特曼傳：OpenAI執行長開啟生成式AI變革時代》作者：周恒星)