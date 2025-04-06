聽新聞
0:00 / 0:00
加密貨幣、大螢幕呈現絢麗色彩必備 黃仁勳靠「摩托車隊」與英特爾競爭
黃仁勳，這位手臂上有刺青、愛穿黑色皮衣的創業家，自30歲那年創立輝達以來，二十多年間經歷晶片半導體領域的起起落落。
截至目前為止，在美國市值一兆美元以上的公司裡，輝達是唯一一家曾兩次從高點下跌超過85％的公司。
在標準電腦架構中，一個被稱為「中央處理器」（central processing unit, CPU）的微晶片承擔大部分工作。
程式設計師編寫程式，這些程式將數學問題交給CPU，後者一次產生一個解決方案。
幾十年來，CPU的主要製造商是英特爾，英特爾曾多次試圖將輝達逼出市場。
黃仁勳說：「我絕不接近英特爾，」他形容他們之間的關係就像貓和老鼠：「每當他們靠近我們，我就抓起我的晶片跑掉。」
黃仁勳決定用差異化產品與巨頭競爭，那就是「圖形處理器」（graphics-processing unit,GPU）。1999 年，輝達在上市後不久推出一款名為GeForce的顯示卡，也就是後人常說的GPU。
與通用的CPU不同，GPU將複雜的數學任務分解為一系列較小的計算任務，然後以平行運算的方法同時處理所有任務。
CPU就像一輛運送貨物的卡車，一次只能送出一個包裹；GPU則像是一個遍布整個城市的摩托車隊。
正是基於這種特性，GPU可以完成複雜的運算，這是加密貨幣市場、深度神經網路以及大螢幕上呈現絢麗色彩所必需的。
同樣的，這些科技可以讓殘酷的射擊遊戲無比逼真，讓自動駕駛汽車在沒有協助的情況下做出S形拐彎。
它們可以賦予電腦視力、聽力、理解能力和學習能力。
（本文出自《奧特曼傳：OpenAI執行長開啟生成式AI變革時代》作者：周恒星)
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言