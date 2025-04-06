快訊

關稅戰前被問「美國、大陸選哪邊」 星國選邊站調查：東協更傾向美國

中孝介涉性侵！男砲友發聲 揭他性癖好「喜歡3P」：很放蕩

聽新聞
0:00 / 0:00

加密貨幣、大螢幕呈現絢麗色彩必備 黃仁勳靠「摩托車隊」與英特爾競爭

聯合新聞網／ 天下文化出版
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。路透
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。路透

黃仁勳，這位手臂上有刺青、愛穿黑色皮衣的創業家，自30歲那年創立輝達以來，二十多年間經歷晶片半導體領域的起起落落。

截至目前為止，在美國市值一兆美元以上的公司裡，輝達是唯一一家曾兩次從高點下跌超過85％的公司。

本文出自《奧特曼傳》
本文出自《奧特曼傳》
在標準電腦架構中，一個被稱為「中央處理器」（central processing unit, CPU）的微晶片承擔大部分工作。

程式設計師編寫程式，這些程式將數學問題交給CPU，後者一次產生一個解決方案。

幾十年來，CPU的主要製造商是英特爾，英特爾曾多次試圖將輝達逼出市場。

黃仁勳說：「我絕不接近英特爾，」他形容他們之間的關係就像貓和老鼠：「每當他們靠近我們，我就抓起我的晶片跑掉。」

黃仁勳決定用差異化產品與巨頭競爭，那就是「圖形處理器」（graphics-processing unit,GPU）。1999 年，輝達在上市後不久推出一款名為GeForce的顯示卡，也就是後人常說的GPU。

與通用的CPU不同，GPU將複雜的數學任務分解為一系列較小的計算任務，然後以平行運算的方法同時處理所有任務。

CPU就像一輛運送貨物的卡車，一次只能送出一個包裹；GPU則像是一個遍布整個城市的摩托車隊。

正是基於這種特性，GPU可以完成複雜的運算，這是加密貨幣市場、深度神經網路以及大螢幕上呈現絢麗色彩所必需的。

同樣的，這些科技可以讓殘酷的射擊遊戲無比逼真，讓自動駕駛汽車在沒有協助的情況下做出S形拐彎。

它們可以賦予電腦視力、聽力、理解能力和學習能力。

（本文出自《奧特曼傳：OpenAI執行長開啟生成式AI變革時代》作者：周恒星)

編輯推薦

相關新聞

工作2年存不了錢！閨密協助理財 幫她存到人生「第一筆10萬」

給魚吃不如教釣魚！一名女網友在Dcard分享，第一筆10萬是閨密幫忙存的，本是月光族的她一直存不到錢，然而閨密卻已經有20萬存款。深知她的花錢習慣，閨密先是送了理財書籍給她參考，又一步步的陪伴原PO開始存錢，直到現在戶頭終於超過10萬，感動的她坦言「我真的很感謝她」。

「它」重達317公斤如一台電動汽車 輝達成了OpenAI唯一軍火商

於是，在2016年8月的一天，黃仁勳造訪OpenAI在舊金山的辦公室。他在一間會議室裡…

加密貨幣、大螢幕呈現絢麗色彩必備 黃仁勳靠「摩托車隊」與英特爾競爭

黃仁勳，這位手臂上有刺青、愛穿黑色皮衣的創業家，自30歲那年創立輝達以來，…

OpenAI官方發聲明反擊了！ 駁斥馬斯克「嫉妒而發起的訴訟」

在矽谷創業圈裡，規定創業計畫發展方向的「創始協議」本來就很可笑，因為幾乎所有創業計畫都會不斷改變，…

馬斯克告OpenAI總裁…一封電子郵件當證據 法律專家解釋了：無違約

在一次採訪中，當記者提到馬斯克是OpenAI早期最大的貢獻者時，他明顯情緒激動…

一群匿名OpenAI前員工發信給董事會 控奧特曼涉「不當行為」

就在所有人認為問題都已經解決時，馬斯克卻突然出現，火上加油…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。