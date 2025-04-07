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馬斯克取關又重新關注奧特曼 控他進行長期騙局以成立OpenAI

聯合新聞網／ 天下文化出版
OpenAI執行長奧特曼（圖左）與特拉斯執行長馬斯克（圖右）隔空互嗆。法新社
OpenAI執行長奧特曼（圖左）與特拉斯執行長馬斯克（圖右）隔空互嗆。法新社

馬斯克曾在一封超過1000人連署的公開信上簽名，這封公開信呼籲暫停訓練先進的人工智慧系統6個月。這封信還得到多位人工智慧專家的簽名，信中提到人工智慧對人類潛在風險的擔憂。

信中表示：「只有當我們確信強大的人工智慧系統將產生積極的響他，而且風險可以控制，我們才應該去開發。」

本文出自《奧特曼傳》
本文出自《奧特曼傳》
不過，馬斯克公開呼籲暫停開發人工智慧的同時，也正在悄悄打造自己的人工智慧公司xAI。xAI是馬斯克成立的人工智慧公司，於2023年7月12宣布成立。

建立xAI的目標是，專注於回答更深層的科學問題，期望未來可以用AI幫助人們解決複雜的科學和數學問題，並「理解」宇宙。在這之後，馬斯克在X平台上短暫取消對奧特曼的關注，幾天後又恢復關注。

有趣的是，我曾經在採訪中詢問奧特曼現在跟馬斯克是怎麼交流的，他有些無奈的說：透過X平台的私訊。或許是馬斯克發現如果取消對奧特曼的關注，就沒辦法繼續攻擊他，於是就重新關注他。(X預設的功能是，只有互相關注才能正常發送私人訊息。)

奧特曼還重複提到他之前談及馬斯克人工智慧立場的幾句話：「他真的非常關心人工智慧的安全性，我們在某些方面上的意見有些分歧，但我們都很關心這個問題，他希望確保我們這個界上有最大的機會獲得好的結果。」

2024年6月，就在法院召開聽證會蒐集證據的前一天，馬斯克悄悄的撤訴。但到了8月，馬斯克又捲土重來，向美國北加州聯邦地區法院提來訴訟。訴狀開頭這樣寫道：「伊隆．馬斯克對山姆．奧特曼和OpenAI的訴訟，是關於利他主義與貪婪的典型故事。」

隨後，訴狀指控奧特曼和布羅克曼「操縱」馬斯克來成立OpenAI。訴狀還稱，馬斯克遇「如同莎士比亞筆下的背叛和欺騙」，承諾要取代Google DeepMind並採取開源系統「是奧特曼進行長期騙局的誘餌」。

但OpenAI仍舊巋然不動，OpenAI 的發言人表示：「正如我們對馬斯克第一次提出、隨後又撤回的訴訟所說的那樣，馬斯克之前的電子郵件仍足以說明一切。」

（本文出自《奧特曼傳：OpenAI執行長開啟生成式AI變革時代》作者：周恒星)

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