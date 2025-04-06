OpenAI官方發聲明反擊了！ 駁斥馬斯克「嫉妒而發起的訴訟」

在矽谷創業圈裡，規定創業計畫發展方向的「創始協議」本來就很可笑，因為幾乎所有創業計畫都會不斷改變，最後的方向可能跟最初的方向南轅北轍。

因此，這次訴訟唯一的動機可能是要嚴重干擾OpenAI，影響他他們的日常營運。同時，這將為各地的非營利組織樹立一個不好的先例。

本文出自《奧特曼傳》 「你可能會開始看到一大群不滿的贊助者站出來試圖拿回他們的錢，而大多數非營利組織沒有像OpenAI擁有那樣的資源，」法律專家表示。

OpenAI官方發布的聲明則是駁斥馬斯克提出的所有主張，暗示馬斯克是出於嫉妒而發起的訴訟。

奧特曼後來也解釋：「大多數說法（指控）都不是真的，我認為伊隆知道這一點。」

在利克斯．佛里德曼（Lex Fridman）的podcast節目中，奧特曼表示：「伊隆現在顯然正在X平台上從幾個不同的角度攻擊我們。」

儘管如此，他還是稱馬斯克是他的英雄，並補充說：「我相信，馬斯克在思考通用人工智慧安全上確實承受很大的壓力，這是可以理解的。

我從他身上學到一些『超級寶貴』的經驗。」

（本文出自《奧特曼傳：OpenAI執行長開啟生成式AI變革時代》作者：周恒星)