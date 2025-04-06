馬斯克告OpenAI總裁…一封電子郵件當證據 法律專家解釋了：無違約
在一次採訪中，當記者提到馬斯克是OpenAI早期最大的貢獻者時，他明顯情緒激動，打斷記者的話：「我就是OpenAI存在的原因。」
這個話題起束時，馬斯克還說了一句：「命運捉弄人。」
在X平台上，馬斯克則公然嘲諷奧特曼是《冰與火之歌》中的「小指頭」培提爾．貝里席（Petyr Baelish）公爵，這個人物在劇中有一句著名的台詞：「混亂是階梯。」
到了2024年3月，馬斯克委託律師來訴OpenAI和奧特曼，稱該公司近年來的發展方向違反其創始協議。
馬斯克的律師稱，OpenAI「實際上已經變成世界上最大科技公司的閉源子公司」，並且「正在開發一個通用人工智慧，幫助微軟實現利潤最大化，而不是造福人類」。
馬斯克還要求OpenAI把科技開放給其他人使用，並要求奧特曼償還他提供的資金。
OpenAI總裁布羅克曼也被列為被告。
但公人有些啼笑皆非的是，馬斯克並沒有提出所謂的「創始協議」，以及奧特曼簽署或同意「創始協議」的證據。
馬斯克提供的證據只有奧特曼的一封電子郵件，但這封郵件看來來更像是一種談判中做出的承諾，而不是合約。
法律專家認為，在沒有書面合約的情況下要主張違約是非常困難的，在法庭上很難得到支持。
（本文出自《奧特曼傳：OpenAI執行長開啟生成式AI變革時代》作者：周恒星)
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