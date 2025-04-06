快訊

川普關稅回不去了？專家：恐數十年難取消 1情況能解套

校長大洗牌！新北6校高中職異動 教局估10年內遇「退休潮」

馬斯克告OpenAI總裁…一封電子郵件當證據 法律專家解釋了：無違約

聯合新聞網／ 天下文化出版
馬斯克。 路透
馬斯克。 路透

在一次採訪中，當記者提到馬斯克是OpenAI早期最大的貢獻者時，他明顯情緒激動，打斷記者的話：「我就是OpenAI存在的原因。」

這個話題起束時，馬斯克還說了一句：「命運捉弄人。」

在X平台上，馬斯克則公然嘲諷奧特曼是《冰與火之歌》中的「小指頭」培提爾．貝里席（Petyr Baelish）公爵，這個人物在劇中有一句著名的台詞：「混亂是階梯。」

本文出自《奧特曼傳》
本文出自《奧特曼傳》
到了2024年3月，馬斯克委託律師來訴OpenAI和奧特曼，稱該公司近年來的發展方向違反其創始協議。

馬斯克的律師稱，OpenAI「實際上已經變成世界上最大科技公司的閉源子公司」，並且「正在開發一個通用人工智慧，幫助微軟實現利潤最大化，而不是造福人類」。

馬斯克還要求OpenAI把科技開放給其他人使用，並要求奧特曼償還他提供的資金。

OpenAI總裁布羅克曼也被列為被告。

但公人有些啼笑皆非的是，馬斯克並沒有提出所謂的「創始協議」，以及奧特曼簽署或同意「創始協議」的證據。

馬斯克提供的證據只有奧特曼的一封電子郵件，但這封郵件看來來更像是一種談判中做出的承諾，而不是合約。

法律專家認為，在沒有書面合約的情況下要主張違約是非常困難的，在法庭上很難得到支持。

（本文出自《奧特曼傳：OpenAI執行長開啟生成式AI變革時代》作者：周恒星)

編輯推薦

相關新聞

工作2年存不了錢！閨密協助理財 幫她存到人生「第一筆10萬」

給魚吃不如教釣魚！一名女網友在Dcard分享，第一筆10萬是閨密幫忙存的，本是月光族的她一直存不到錢，然而閨密卻已經有20萬存款。深知她的花錢習慣，閨密先是送了理財書籍給她參考，又一步步的陪伴原PO開始存錢，直到現在戶頭終於超過10萬，感動的她坦言「我真的很感謝她」。

OpenAI官方發聲明反擊了！ 駁斥馬斯克「嫉妒而發起的訴訟」

在矽谷創業圈裡，規定創業計畫發展方向的「創始協議」本來就很可笑，因為幾乎所有創業計畫都會不斷改變，…

馬斯克告OpenAI總裁…一封電子郵件當證據 法律專家解釋了：無違約

在一次採訪中，當記者提到馬斯克是OpenAI早期最大的貢獻者時，他明顯情緒激動…

一群匿名OpenAI前員工發信給董事會 控奧特曼涉「不當行為」

就在所有人認為問題都已經解決時，馬斯克卻突然出現，火上加油…

「要跳槽到微軟！」一封公開信在OpenAI員工中瘋傳 強烈譴責董事會

午夜時分，納德拉在X平台上宣布奧特曼和布羅克曼將加入微軟。納德拉在X平台上發文寫道…

《「我是有錢人」迷思764》買賣ETF，到底要看淨值？還是看市價？

去（2024）年，台股繳出了非常亮麗的成績單，根據彭博（Bloomberg）統計，台灣股市2024年的含息漲幅高達32.6%，超越S&P500…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。