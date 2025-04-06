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工作2年存不了錢！閨密協助理財 幫她存到人生「第一筆10萬」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享在閨密陪伴下，終於存到第一筆10萬。 示意圖／ingimage
一名女網友分享在閨密陪伴下，終於存到第一筆10萬。 示意圖／ingimage

給魚吃不如教釣魚！一名女網友在Dcard分享，自己的第一筆10萬是閨密幫忙存的，本是月光族的她一直存不到錢，然而閨密卻已經有20萬存款。深知她的花錢習慣，閨密先是送了理財書籍供參考，又一步步的陪伴原PO開始存錢，直到現在戶頭終於超過10萬，感動的直呼「我真的很感謝她」。

原PO表示已經上班2年，存款卻幾乎沒有超過10萬，因為總是有錢就買東西或出去玩，直到聽到閨密積蓄已經超過20萬，她才驚覺自己真的花太多。得知原PO沒有存款，閨密納悶地問，「妳不是吃住都在家裡？」心虛的她只回覆，「真的花太多了」。

前陣子閨密送了一本理財書籍，封面還貼上小紙條寫「好好賺大錢養我」。認識多年第一次收到這樣的禮物，原PO知道對方是真心想幫忙，事後她開了新的帳戶，將每個月部分薪水定期轉帳也剪掉信用卡，只要想買東西，就會拍下來發給閨密看，對方就會勸退。就這樣從過年存到現在，戶頭終於超過10萬，感謝之餘她笑說，「果然每個人的成功都離不開背後的女人」。

貼文下方不少網友大讚，「也要謝謝妳自己願意做這件事」、「好棒的朋友，如果我有遇到這種貴人就好了」、「過年到現在就存了10萬很棒耶！這樣一年就可以存30多萬，然後妳就可以開始研究簡單的投資」、「很棒！主要是妳有執行，我跟朋友分享怎麼存錢，根本沒人鳥我」、「之後妳會上癮，覺得越存越多越開心」。

不過也有人建議，「信用卡不是壞的理財工具，不要小看回饋、積少成多」、「剪掉信用卡，未來想買房貸款、或是急用錢需要信貸時，沒有長期信用紀錄可以查，銀行可能不想貸款給妳」、「可以把心力放在開源上面，這樣存的速度比較快，也會過得比較開心」、「覺得比起存錢，想辦法往薪資高的行業挑戰比較快耶」。

Dcard 儲蓄 存錢 閨密

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