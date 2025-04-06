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一群匿名OpenAI前員工發信給董事會 控奧特曼涉「不當行為」

聯合新聞網／ 天下文化出版
OpenAI CEO 奧特曼（右）。 路透
OpenAI CEO 奧特曼（右）。 路透

就在所有人認為問題都已經解決時，馬斯克卻突然出現，火上加油。

其實早在奧特曼新返執行長職位的當天下午，馬斯克就在X平台上發出一封信。

本文出自《奧特曼傳》
本文出自《奧特曼傳》
這封信據稱是由一群匿名的OpenAI前員工寫給OpenAI董事會。

儘管信件的真實性尚未得到確認，但它似乎提供一些關於奧特曼和布羅克曼不當行為的具體指控。

信中呼籲解決「自2018年8月OpenAI開始從非營利組織轉變為營利事業以來，山姆．奧特曼的行為問題」。

這封信是匿名的，似乎沒有燃來多大的火苗，就被澆熄在奧特曼回歸的愛潮中。

隨著奧特曼的回歸成為定局，馬斯克開始在X平台上對OpenAI和奧特曼進行各種冷嘲熱諷。

可以想像，對於OpenAI過去一年的成功和奧特曼的王者歸來，馬斯克五味雜陳。

（本文出自《奧特曼傳：OpenAI執行長開啟生成式AI變革時代》作者：周恒星)

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