「要跳槽到微軟！」一封公開信在OpenAI員工中傳播開來 強烈譴責董事會

午夜時分，納德拉在X平台上宣布奧特曼和布羅克曼將加入微軟。納德拉在X平台上發文寫道：「我們期望能迅速採取行動，為他們提供成功所需的資源。」

納德拉進一步表示，奧特曼將擔任一個新研究實驗室的執行長，「為創新設定新的步伐」，這顯然與OpenAI董事會謹慎開發人工智慧科技的願景形成鮮明對比。

本文出自《奧特曼傳》 納德拉指出，奧特曼的新團隊將以微軟內部的一個獨立事業經營。納德拉還承諾「繼續致力與OpenAI合作，並對我們的產品規畫圖充滿信心」。

與此同時，微軟還宣布為OpenAI離職員工「每人」提供1000萬美元的簽約獎金，這將花費77億美元。

這筆交易的開價遠遠超過所有想從OpenAI挖走員工的同行競爭者，但與直接收購OpenAI相比，微軟還是節省823億美元。

而就在週一，微軟的市值在短短1小時就增加1150億美元。奧特曼則用「使命仍在繼續」的說法隱晦的做出回應。

對於OpenAI的員工來說，在經歷無法成眠的週末後，一輪新的混亂正等待著他們。他們沒有等到奧特曼的回歸，而是迎來一位遊戲公司的前執行長，他們無法接受。

午夜過後，一封公開信在OpenAI員工中傳播開來，強烈譴責董事會解雇奧特曼的決定，並從根本上質疑董事會成員的能力。

信中表示「無法與缺乏能力、判斷力以及不關心我們的使命和員工的人共事」。信中要求董事會的每位成員辭職，並要求恢復奧特曼的職務，否則員工可能會跳槽到微軟。

微軟「向我們保證，OpenAI的所有員工都有職位」。據悉，770名員工中有700名簽署這封信。令人驚訝的是，蘇茨克維也簽署這封信。

凌晨2點左右，包括技術長穆拉蒂和營運長萊特凱普在內的數十名OpenAI員工開始在X平台上發布相同的神祕資訊：「沒有員工，OpenAI什麼都不是。」奧特曼用愛心的表情符號轉發其中幾則貼文。

凌晨5點15分，蘇茨克維在X平台上發文稱：「我很遺憾我參與董事會行動，我從未打算去傷害 OpenAI。

我愛我們共同建立的一切，我將盡一切努力重新讓公司團結起來。」奧特曼用3顆愛心的表情符號轉發這則訊息。

（本文出自《奧特曼傳：OpenAI執行長開啟生成式AI變革時代》作者：周恒星)