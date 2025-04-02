高薪電子業轉職印刷產業領35K…到年收600萬卻在39歲提早退休！不要被金錢綁架

撰文：李亞珊

很多人夢想提早退休，擺脫慣老闆和職場煩心事，但直到退休後才發現，每天在家無所事事不一定是好事，不但退休金花得比想像中還要快，身心狀態也可能急速下滑。

39歲提早退休、至今已10年的陳雨德分享，退休不代表什麼都不做，反而該用更彈性的態度過日子，別被「退休就該清閒」的想法設限，「人生不能只有兩點一線的生活，我認為應該多嘗試新事物、挑戰自己的極限，這樣日子才會更精彩。」

從富裕到負債 還清債務卻陷人生迷途

陳雨德小時候的家境富裕，家裡是中藥大盤商，卻因父親投資失利、替人背書導致負債，因此家道中落，於是他從小開始半工半讀，自己籌學費。

「那時候我其實很不諒解我爸，甚至告訴自己，長大後絕對不能變成他。」這種心情持續到他自己成為父親，才真正理解父親當年的掙扎。陳雨德說：「我爸是用另一種方式在教育我：『即使出發點是好的，都要先顧好家人。』這句話成為我做任何決定前的重要指引。」

大學畢業後，陳雨德透過學長引薦，順利進入廣達，當時電子業大爆發，公司股價一度飆到888元，當上股王，讓他資產迅速倍增，卻也付出很大的代價。「我最高紀錄一個月加班155小時，等於多做了20幾天的工。」陳雨德苦笑道，這段「賣肝」歲月雖然讓他還清家裡債務，卻因此開始對未來迷惘，陷入「接下來該怎麼走？」的困惑。

某天，主管通知他即將升職，這對許多人來說應該是件值得開心的事，但陳雨德卻開始思考：「升職後，我是不是就要過跟主管一樣的生活？」當時，他每天加班到晚上8、9點，回家只剩2、3個小時能喘口氣。

放棄升職加薪 跨領域挑戰印刷業

他向身邊已升職的朋友尋求建議，朋友的回答讓他印象深刻：「我有老婆、小孩、房貸，根本沒得選，只能硬撐。」陳雨德突然意識到，如果現在不走，等到以後薪水更高、牽絆更多，自己恐怕會更捨不得離開，最終只能困在這個循環裡。

於是陳雨德毅然離職，到澳洲遊學3個月，回台後遇到一位印刷廠老闆，這位老闆曾是他的供應商，對他印象不錯，想找陳雨德擔任接班人。「這位老闆說，如果我願意，3年後他退休，可以讓我持有20%股份。」

面對難得機會，陳雨德先保持懷疑態度，後來他轉念決定試試看，並給自己3個月的時間磨練，如果不適應就離開。進入印刷廠後，他的薪水從電子業的高薪大幅縮水，每月只剩3.5萬元，但他不把薪資當作唯一，而是把這個機會當成人生的轉折點，認為值得一試。

逐步深入印刷業後，陳雨德發現許多供應鏈正在壯大，部分默默無聞的機殼廠、零件廠，後來陸續上市上櫃。他開始思考：「如果我能成為這波產業升級的一份子，未來是不是有機會真正賺到大錢？」結果證明，他的決定是對的。

財務到位、家人力挺 年薪600萬照樣辭職

陳雨德憑藉努力一步步往上爬，最後成為印刷廠總經理，最高年薪達600萬元，但他沒有因此自滿，「我認為任何企業和產品都有壽命，時間一到必須轉型才有機會，當時我才32歲，股東幾乎是50、60歲的前輩，我的建議其實沒有被支持，所以我決定之後要離開。」他說道。

回想決定在39歲提早退休的關鍵，陳雨德說：「我的老闆50歲退休，我有個在台積電建廠的朋友，也設定45歲、存到3千萬就要退休。我當時想，這應該是個合理的數字，沒想到我的總資產提早達標了。」

陳雨德能如願及早離開職場，除了財務準備之外，他分享，家人的支持也是重要關鍵。「當時我岳父岳母還有老婆都說，『你工作這麼累，整天飛來飛去，幾個禮拜都看不到人，乾脆別做了！』」這讓他更確信不要再被金錢綁架，而是要靠自己掌握人生。

財務自由並不代表可以毫無計畫地花錢，更重要的是確保資產能穩定產生現金流，讓退休生活無後顧之憂，陳雨德雖然明白這個道理，但他也曾走過彎路。

「退休前，我以為投資自己熟悉的產業比較好，選了仁寶（2324）。」陳雨德回憶道，「結果才發現，把大筆資金單押在一檔股票，每天看股價波動，真的超折磨！」

打開手機App，資產變化的數字讓他心神不寧，「有時候一天就上下幾萬塊，這對我的心理影響太大了。」不到2個月，他決定認賠10%出場，從此避開高波動投資。「這次經驗讓我體悟到，投資最大的風險不是賠錢，而是讓自己焦慮到影響生活，所以我後來完全不碰會讓心情起伏太大的商品。」

如今的陳雨德樂當家庭主夫，並積極投入運動、公益和個人成長，「我的人生態度是追求精彩，而不只是甘於平穩。」他鼓勵退休族尋找自己要的精彩，持續挑戰自我，並保持彈性的心態，就能享受自由且豐富的退休生活。

陳雨德 小檔案

曾任廣達電腦工程師、塑膠射出印刷業總經理，32歲即當上公司合夥人，因前3大客戶為蘋果（Apple）、宏碁（Acer）、華碩（ASUS），朋友戲稱他為「3A總裁」。 39歲離開職場、提早退休，具備鐵人三項玩家、視障陪跑員、自釀冠軍啤酒師等多重身分，並經營臉書粉專「Daniel鐵人精釀啤酒誌」，分享人生下半場體驗和閱讀心得。

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