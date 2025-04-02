該買車或裝潢？年薪百萬男扛房貸「每月剩1萬3」 憂成月光族

月薪7萬買房，能夠承擔每個月高昂的房貸嗎？一名26歲的男網友發文，稱他月薪7萬，年收約100萬，買一間總價1242萬的預售屋。扣掉房貸，他算了一下支出發現，如果又買車恐變成「月光族」。對此，有過來人分享經驗，表示「妥善規劃還是可以買的」。

一名男網友在Dcard發文，稱他目前26歲，月薪7萬，年收約100萬，買了一間1242萬的預售屋，分40年還，明年即將交屋。他算了一下每個月的支出，房貸3萬1，扣掉其他額外的開銷，他的薪水只剩下1萬3，如果再買一輛車就成為「月光族」了。

原PO表示，雖然看著不斷上漲的房價心情很好，但生活壓力也很大，詢問還有什麼能夠改善的地方？他透露還有60萬存款和一輛18年的老車，糾結該把存款拿來買車或裝潢。

此文一出，不少過來人分享經驗，認為妥善規劃就沒問題，「我年收80萬，買680萬，預計今年交屋，我貸款85成、40年，一個月房貸18000，一開始前幾年會比較辛苦，但之後薪水也會調升，就算辛苦在前幾年，強迫自己不要亂花大筆像出國或是醫美的費用，不買專櫃保養品，一年妥善規劃還是可以買的」、「我剛好100萬，買800多萬預售，無寬（限期）30年，有理財其實股票的分紅可以抵掉不少花費，個人還有台幣轉成黃金保值用的習慣，其實不用太怕買房，有硬性需求就買吧」。

也有網友建議，可以省下裝潢費，也不用急著買車，「想辦法提升收入，撐個幾年以後結婚，雙薪生活負擔會減輕許多，覺得不用裝潢到多漂亮，天花板和燈裝一裝，買現成家具來擺就好，不用一次到位，需要什麼再買什麼，車可以開就繼續開，等以後再換新的」、「先開老車就好，裝潢預算不夠就請統包，或者暫時買現成家具，你還要預留家具費用跟生活緊急預備金」。